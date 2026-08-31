2026「全國古蹟日」要來了！9月連2天登場 「全台亮點場域、參觀方式」1次看 軍事設施、歷史建築到產業遺址全都有

國家文化資產盛典！2026「全國古蹟日」將於9/19、9/20兩日登場，邀請民眾走進文化資產園區共襄盛舉，親自參與古蹟日展覽、演出、市集與多元體驗活動。

歷史建築 海軍將官官舍。圖／全國古蹟日粉專

山本氏紀念碑導覽。圖／全國古蹟日粉專

2026「全國古蹟日」以「我們都活在未來的古蹟裡」為年度主題，透過宣傳片看見各地文化資產的故事。主場活動時間為9/19、9/20，在台中文化部文化資產園區展開。

台東市北町日式建築宿舍群3號。圖／全國古蹟日粉專

西子灣隧道。圖／全國古蹟日粉專

舊嘉義菸葉廠。圖／全國古蹟日粉專

同時，全台各地皆響應古蹟日開放參觀，從軍事設施、歷史建築到產業遺址，甚至是平日無法進入的文化空間都將對外開放，難得的機會一定要把握！

武德殿及其附屬建築群基座通風層。圖／全國古蹟日粉專

竹北泉州厝汾陽堂。圖／全國古蹟日粉專

文化部文化資產局公開了各地亮點場域，於9-10月間推出限時開放及導覽活動，其場域清單如下：（實際參觀方式及報名日程依各館院公告為準）

【北北基】 基隆要塞司令部校官眷舍：9/19–9/20（每日三場現場管制） 海軍將官官舍：9/19–9/20 10:00–16:00（自由參觀） 中和瑞穗配水池暨山本氏紀念碑：10/17（9/3中午12時開放線上報名，限額20人） 【桃竹苗】 桃園蚵間石滬群、前空軍桃園基地棚廠、大溪梅鶴山莊等 6 場走讀與工作坊（9/5–9/20） 竹北泉州厝汾陽堂：9/19–9/20 09:00–18:00（自由參觀） 新竹市進士第：9/20（分兩場，共限額60人） 勝興車站站長宿舍：9/19–9/20（預約制） 【中彰投】 大里菸葉廠：9/20 09:30–11:30（報名錄取制，60名） 鹿港日茂行：9/20 09:00–17:00（自由參觀） 南投武德殿：9/19–9/20（通風層單次限2人進入，同場舉辦市集） 【雲嘉南】 原西螺街長宿舍：8/8–11/18 常設展（自由參觀） 復興鐵橋（北港溪鐵橋）：預計10月初（線上報名，限額30名） 舊嘉義菸葉廠一號倉庫：9/19–9/20（9/20限定走讀限額20名） 台南校園時光教室（長老教女學校本館、勝利國民學校禮堂）：9/20 上下午（粉專報名） 【高屏澎】 西子灣隧道：9/19–9/20（每場限額20人） 里港郵便局：9/19–9/20 10:00–18:00（自由參觀） 第一賓館地下坑道：9/19–9/20 09:00–17:00（自由參觀） 【花東及離島】 花蓮檢察長宿舍：9/19–9/20（室內預約優先） 台東市北町日式建築宿舍群3號：9/19–9/20 10:00–16:00（自由參觀） 雙乳山坑道：9/13 08:00–12:00（限額30人） 26據點：9/19–9/20 09:00–17:00（自由參觀）

全國古蹟日為台灣文化資產年度盛典，許多場域難得開放且不需門票即可自由參觀，邀請全台民眾一同走進各地文化空間，從歷史留下的空間與故事中，重新想像我們共同生活的未來。更多活動詳情請見2026全國古蹟日官網。

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