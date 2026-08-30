9月免費逛歐風城堡！佐登妮絲城堡「全面免費入園」進入倒數 蓋婭莊園「3地區」秀證件入園免費 瞬移歐洲一日遊
一日遊嘉義城堡聚集地！佐登妮絲城堡一連6個月推出「全面免費入園」，將於9月底畫下句點；而蓋婭莊園則公布9月「3地區」秀證件入園免門票，快來看看這次有沒有輪到你！
佐登妮絲城堡「全面免費入園」
嘉義大林巴洛克風城堡「佐登妮絲城堡」自4月起祭出感恩回饋並持續延長，最終將於9月底結束活動。9/30前，人人均享免費入園，10/1起入園則每人酌收70元清潔費，邀請大小朋友在免票活動前再走訪一回。
佐登妮絲城堡
免費入園期間：即日起～2026/9/30
地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區三路15號
蓋婭莊園「3地區限定」9月入園免門票
同樣位於嘉義大林的絕美歐風景點「蓋婭莊園」再推每月免費入園，9/1至9/30，身分證件設籍彰化縣、南投縣、屏東縣或身分證件英文字母開頭為N、M、T，出示有效證件即享免費入園。
蓋婭莊園
9月秀證件免票期間：2026/9/1～2026/9/30
地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號
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