9月免費逛歐風城堡！佐登妮絲城堡「全面免費入園」進入倒數 蓋婭莊園「3地區」秀證件入園免費 瞬移歐洲一日遊

一日遊嘉義城堡聚集地！佐登妮絲城堡一連6個月推出「全面免費入園」，將於9月底畫下句點；而蓋婭莊園則公布9月「3地區」秀證件入園免門票，快來看看這次有沒有輪到你！

佐登妮絲城堡50公尺穹頂為全台最高，噴泉高達4層樓相當壯麗。記者黃于凡／攝影

佐登妮絲城堡「全面免費入園」

嘉義大林巴洛克風城堡「佐登妮絲城堡」自4月起祭出感恩回饋並持續延長，最終將於9月底結束活動。9/30前，人人均享免費入園，10/1起入園則每人酌收70元清潔費，邀請大小朋友在免票活動前再走訪一回。

圖／佐登妮絲城堡提供

佐登妮絲城堡。記者黃于凡／攝影

佐登妮絲城堡 免費入園期間：即日起～2026/9/30 地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區三路15號

蓋婭莊園「3地區限定」9月入園免門票

同樣位於嘉義大林的絕美歐風景點「蓋婭莊園」再推每月免費入園，9/1至9/30，身分證件設籍彰化縣、南投縣、屏東縣或身分證件英文字母開頭為N、M、T，出示有效證件即享免費入園。

圖／蓋婭莊園粉專

圖／蓋婭莊園提供

蓋婭莊園 9月秀證件免票期間：2026/9/1～2026/9/30 地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」