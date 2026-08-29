1:1走進安弟房間！「皮克斯世界巡迴展」12月登陸高雄 10大展區＋早鳥售票資訊一次看

準備訂高鐵票囉！巡迴全球10個地區的《Mundo Pixar Experience 皮克斯世界巡迴展》終於首度登台，官方宣布將於今年12月18日起在高雄港區盛大登場。不僅將動畫中的經典場景以「1：1等比例」實體重現，更結合專屬香氛與經典配樂打造沉浸式體驗；9月4日起早鳥商品套票正式開賣，皮克斯鐵粉們快筆記！

圖／Mundo Pixar Taiwan提供

1：1實景打造！瞬間縮小走進「安弟的房間」、潛入繽紛海底世界

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本次展覽共規劃10大電影主題、13個沉浸式展間，直接將螢幕裡的奇幻世界搬進現實，最吸睛的亮點包括《玩具總動員》中按比例放大的「安弟房間」，讓參觀者彷彿化身胡迪與巴斯光年視角的小玩具；《怪獸電力公司》則重現驚嚇部隊的工作樓層與無數通往人類世界的傳送門。

大受歡迎的《腦筋急轉彎》大腦控制台，將由樂樂、憂憂、阿焦等6大情緒角色帶領大家探索內心世界；《海底總動員》展區更營造波光粼粼的大堡礁氛圍，讓大家與尼莫、多莉一同在深海穿梭冒險。

圖／Mundo Pixar Taiwan提供

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手刀搶限量盲包！早鳥票9／4開搶、預售票10／1接力登場

想收藏專屬紀念品的粉絲千萬別錯過！官方預計於9月4日率先開賣限量「早鳥商品套票」，購票即贈送台灣限定的「金屬烤漆造型鑰匙圈盲包」，數量有限售完為止。

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若沒搶到早鳥票，預售票將於10月1日至12月17日開放預購，一般全票則於12月18日開展當天起正式販售，購票通路可至Klook平台搜尋展覽名稱選購；皮克斯世界巡迴展最新活動資訊，則可透過官方Facebook及Instagram掌握。

精華 FAQ Q1：《皮克斯世界巡迴展》台灣站何時、在哪裡正式登場？ 台灣站將於2026/12/18起在高雄港區展出，地點位於高雄輕軌高雄展覽館站(C8)周邊，展期一路到2027/04/18，方便南台灣民眾前往參觀。

Q2：這次展覽有哪些最吸睛的沉浸式內容與場景？ 展覽規劃10大電影主題、13個沉浸式展間，包含1:1放大的安弟房間、怪獸電力公司傳送門、腦筋急轉彎大腦控制台，以及海底總動員的大堡礁海底世界。

Q3：粉絲要怎麼買票，早鳥與預售時程各是什麼？ 9月4日先開賣限量早鳥商品套票，會附台灣限定金屬烤漆造型鑰匙圈盲包；預售票則在10/1至12/17開放，12/18開展當天起可買一般全票，皆可透過Klook購票。

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《Mundo Pixar Experience 皮克斯世界巡迴展》台灣站

．展出日期： 2026/12/18（五）～ 2027/04/18（日）

．展出地點： 高雄輕軌「高雄展覽館站（C8）」海邊路及成功二路交匯處

．售票時程：早鳥商品套票：2026/09/04 限量開賣（售完為止）

．預售票：2026/10/01 ～ 2026/12/17

．售票連結：Klook

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