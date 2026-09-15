中秋連假去哪玩？國旅搜尋量翻倍 綠島狂飆4.5倍成黑馬

【旅奇傳媒/編輯部報導】中秋連假即將到來，今年台灣旅客更想留在國內好好放個假！數位旅遊平台 Agoda 最新數據顯示，中秋連假（09/25-09/28）的國內住宿搜尋量較去年同期翻倍。除了台北、宜蘭、台南等熱門目的地持續受到青睞，綠島、澎湖、花蓮及台東等離島與東部目的地也展現亮眼成長，顯示今年中秋旅遊版圖正明顯「往山海移動」。

城市、山海都受歡迎 中秋國旅熱門目的地一次看

Agoda 數據顯示，今年中秋連假國旅搜尋量最高的五大目的地依序為台北、宜蘭、台南、花蓮及台中。其中，花蓮以自然景觀與慢步調旅遊吸引國內旅客，鄰近地區更擁有知名的太魯閣國家公園。此外，花蓮在地「一烈！海派過生活」計畫，由東海岸12個原住民族部落共同合作，透過採集、漁獵及傳統生活方式等遊程與體驗，讓旅客有機會深入認識當地文化。鄰近雙北的宜蘭則兼具療癒溫泉、海岸景觀與在地美食，成為適合週末度假的熱門選擇。

城市小旅行同樣躋身中秋連假熱門國旅選擇。台南秋季將迎來「關子嶺溫泉美食節」、「孔廟文化節」、「文化資產月」及「藝術進區」等多元活動，從泡湯、品嚐在地美食到深入歷史文化，提供豐富旅遊體驗。台北則在中秋連假期間迎來「商圈嘉年華－台北生活祭」，並適逢「台北時裝週」活動期間，為旅客帶來更多購物、美食與城市文化體驗。台中9月也將舉辦「臺中國際踩舞嘉年華」等大型活動，為秋季城市旅遊增添更多亮點。

▲中秋假期的國旅搜尋數據中，澎湖飆漲4倍。 圖：Agoda／提供

最愛中秋往山海跑！綠島搜尋飆4.5倍 澎湖、花東成旅遊新亮點

Agoda 進一步觀察發現，今年中秋連假離島、東部及濱海目的地特別受到矚目。其中，綠島國內旅遊搜尋熱度增幅最高，住宿搜尋量達去年同期4.5倍；澎湖也接近4倍，花蓮與台東則雙雙接近3倍，顯示旅客在中秋連假期間明顯偏好海島度假與親近自然的旅遊方式。

9月底正值夏秋交替，相較炎熱的盛夏，更適合安排戶外活動與慢步調行程，加上連假讓旅客有更多時間規劃行程，也讓平時需要較長交通時間的目的地更容易安排。除了東部與離島之外，屏東住宿搜尋量也達去年同期2.5倍，進一步反映中秋旅遊熱度正從熱門城市延伸至自然、濱海與慢旅行目的地。

Agoda 台灣總經理柴季珊表示：「今年中秋連假的住宿搜尋趨勢顯示，台灣旅客對國內旅遊的興趣明顯升溫，尤其離島、東部及濱海目的地展現亮眼成長。連假讓旅客有更多時間探索平時週末較難安排的目的地，無論是海島度假、山海慢遊，或深入城市探索美食與文化，都能找到適合自己的旅行方式。Agoda 期待透過整合住宿、航班與旅遊體驗的一站式平台，協助旅客更輕鬆規劃中秋假期。」正在規劃中秋連假的旅客，可把握 Agoda 8月 Mega Sale，即日起至08/31預訂飯店最高享4折優惠。

※以上新聞數據來源係根據台灣旅客於2026年中秋連假（09/25-09/28）前120至60天在 Agoda 平台進行的住宿搜尋，並與2025年中秋連假（10/03-10/06）前120至60天的住宿搜尋數據進行比較。

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