國旅補助帶動中秋、雙十連假 阿里山賓館禮遇優惠 住宿加贈逾八千元好禮

【旅奇傳媒/編輯部報導】迎接即將來臨的中秋、雙十連假，位於阿里山國家森林遊樂園區中心點的「阿里山賓館」搶先布局秋季旅遊市場，搭配09/01上路的「國旅補助」平日入住與壽星生日禮金最高折3千2百元等多重優惠。並且鎖定情侶、蜜月客與慶生旅遊三大需求，再加碼推期間限定「浪漫蜜月」專案優惠，09/03-10/26止入住指定房型加碼贈逾5千元的精緻服務蜜月禮，以及「森日 Party」壽星專屬好禮。

透過住宿優惠暢遊阿里山，探索豐富的森林生態、星空夜遊、與雲海鐵道，讓接下來中秋、雙十連假也能玩得精彩又划算！

▲「浪漫蜜月」專案，以一站式、全包概念的精緻加值服務為特色，提供旅人專屬、唯一的尊寵禮遇。 圖：阿里山賓館陳少華經理／提供

阿里山賓館表示，透過官方網站訂房，除可享「國旅補助」平日住宿優惠－週日至週四平日入住首晚可折800元，同一房型續住再折1,200元，當月生日當月入住憑1,200元壽星禮金最高合計可折3,200元，再搭配額外加贈逾500元蜜月迎賓禮，及價值約3,000元壽星祝賀禮，贈送將近8,000元好禮。

「阿里山賓館」打造獨具台灣特色、無法複製的精緻、深度體驗，無論是深入特富野部落的農夫體驗專案，或是結合自然生態與天文知識的小笠原夜遊觀星，皆以在地文化、自然環境與社區共好為核心，呈現阿里山獨有的旅遊魅力。

▲阿里山賓館董事長多年來積極投入地方回饋，每年不定期捐贈阿里山香林國小和十字國小與阿里山國民中小學獎學金，鼓勵孩童安心求學、勇敢追夢。 圖：阿里山賓館／提供

此外，「阿里山賓館」多年來秉持「回饋地方、社區發展」的理念，持續深耕在地文化與永續旅遊。董事長長期支持社區發展，每年不定期捐贈阿里山鄉山區香林國小、十字路國小與阿里山國民中小學獎學金，更以實際行動支持阿里山社區發展協會，每年也都捐贈、回饋社區。透過旅遊、文化、教育的多元實踐，將企業永續ESG理念真正落實於地方，持續為阿里山社區創造長遠且正向的影響。

特別說明的是，市場上需要親民的大眾化旅遊，也需要能代表台灣走向國際的精緻文化行腳。「阿里山賓館」尊重市場上多元旅遊的選擇，秉持「永續共好」與「文化價值」推出「特富野部落農夫體驗」，打造一站式、精緻服務套裝遊程，深入高海拔的特富野古道、原始森林，及部落傳統農耕生態的環境教育，是一場代表台灣阿里山專屬的客製化遊程。

更進一步表示，期許透過特富野部落行程，以高規格的「文化陪伴」與「永續價值體驗」，讓旅客不用舟車勞頓便能深度走入山林文化，將旅遊資源回饋給地方創生，而非走馬看花式觀光。

「阿里山賓館」住房專案，皆提供多元房型與客製化、專屬阿里山的精緻遊程滿足不同客群需求。不論是「特富野部落農夫體驗」，或是9月即將登場的「浪漫蜜月」提供一站式、全包概念的住房專案。凡於09/03-10/26止入住20坪以上「浪漫蜜月」套房專案，即加贈逾5,000元市值的「精緻加值服務」禮遇，內容包含免費天鵝開床服務、專屬阿里山特色的浪漫雙人晚餐（主廚菜單）、迎賓香檳一瓶、50年代咖啡廳蜜月專屬拍立得照片一張、小笠原觀星體驗，不需費心規劃行程，就能貼近鐵道森林、小笠原夜遊永續體驗，徹底放鬆身、心靈。

▲以坐擁絕美窗景與高山視野聞名，不論是客房或是大廳咖啡皆能欣賞獨一無二的高山森林、自然景觀。 圖：阿里山賓館／提供

致力於打造獨一無二的自然生態、「價值體驗」，主打定點、深度漫遊、貼近大自然的永續體驗。活動期間，入住20坪~60坪寬敞舒適的「浪漫蜜月」套房，不僅坐擁絕佳視野的景觀、獨享浪漫迎賓布置，更提供當地點對點的專車接駁、精緻美食佐美酒饗宴，不需費心規劃行程，只需準備好行李，就能在《國家地理雜誌》與《紐約時報》推薦最美旅遊勝地享受最舒適、最美的雲霧仙境蜜月。

另外，即日起至09/14止的「特富野部落農夫體驗」，打造一站式的文化永續加值服務，對於追求頂級、精緻深度旅遊的旅人，可選擇寬敞舒適的套房空間，享受獨一無二沉浸式的阿里山雲霧、夕陽和晨曦窗景之美，同時感受部落文化永續的輕奢華小旅行！

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