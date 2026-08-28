國旅補助帶動中秋、雙十連假 阿里山賓館禮遇優惠 住宿加贈逾八千元好禮
【旅奇傳媒/編輯部報導】迎接即將來臨的中秋、雙十連假，位於阿里山國家森林遊樂園區中心點的「阿里山賓館」搶先布局秋季旅遊市場，搭配09/01上路的「國旅補助」平日入住與壽星生日禮金最高折3千2百元等多重優惠。並且鎖定情侶、蜜月客與慶生旅遊三大需求，再加碼推期間限定「浪漫蜜月」專案優惠，09/03-10/26止入住指定房型加碼贈逾5千元的精緻服務蜜月禮，以及「森日 Party」壽星專屬好禮。
透過住宿優惠暢遊阿里山，探索豐富的森林生態、星空夜遊、與雲海鐵道，讓接下來中秋、雙十連假也能玩得精彩又划算！
阿里山賓館表示，透過官方網站訂房，除可享「國旅補助」平日住宿優惠－週日至週四平日入住首晚可折800元，同一房型續住再折1,200元，當月生日當月入住憑1,200元壽星禮金最高合計可折3,200元，再搭配額外加贈逾500元蜜月迎賓禮，及價值約3,000元壽星祝賀禮，贈送將近8,000元好禮。
「阿里山賓館」打造獨具台灣特色、無法複製的精緻、深度體驗，無論是深入特富野部落的農夫體驗專案，或是結合自然生態與天文知識的小笠原夜遊觀星，皆以在地文化、自然環境與社區共好為核心，呈現阿里山獨有的旅遊魅力。
此外，「阿里山賓館」多年來秉持「回饋地方、社區發展」的理念，持續深耕在地文化與永續旅遊。董事長長期支持社區發展，每年不定期捐贈阿里山鄉山區香林國小、十字路國小與阿里山國民中小學獎學金，更以實際行動支持阿里山社區發展協會，每年也都捐贈、回饋社區。透過旅遊、文化、教育的多元實踐，將企業永續ESG理念真正落實於地方，持續為阿里山社區創造長遠且正向的影響。
特別說明的是，市場上需要親民的大眾化旅遊，也需要能代表台灣走向國際的精緻文化行腳。「阿里山賓館」尊重市場上多元旅遊的選擇，秉持「永續共好」與「文化價值」推出「特富野部落農夫體驗」，打造一站式、精緻服務套裝遊程，深入高海拔的特富野古道、原始森林，及部落傳統農耕生態的環境教育，是一場代表台灣阿里山專屬的客製化遊程。
更進一步表示，期許透過特富野部落行程，以高規格的「文化陪伴」與「永續價值體驗」，讓旅客不用舟車勞頓便能深度走入山林文化，將旅遊資源回饋給地方創生，而非走馬看花式觀光。
「阿里山賓館」住房專案，皆提供多元房型與客製化、專屬阿里山的精緻遊程滿足不同客群需求。不論是「特富野部落農夫體驗」，或是9月即將登場的「浪漫蜜月」提供一站式、全包概念的住房專案。凡於09/03-10/26止入住20坪以上「浪漫蜜月」套房專案，即加贈逾5,000元市值的「精緻加值服務」禮遇，內容包含免費天鵝開床服務、專屬阿里山特色的浪漫雙人晚餐（主廚菜單）、迎賓香檳一瓶、50年代咖啡廳蜜月專屬拍立得照片一張、小笠原觀星體驗，不需費心規劃行程，就能貼近鐵道森林、小笠原夜遊永續體驗，徹底放鬆身、心靈。
致力於打造獨一無二的自然生態、「價值體驗」，主打定點、深度漫遊、貼近大自然的永續體驗。活動期間，入住20坪~60坪寬敞舒適的「浪漫蜜月」套房，不僅坐擁絕佳視野的景觀、獨享浪漫迎賓布置，更提供當地點對點的專車接駁、精緻美食佐美酒饗宴，不需費心規劃行程，只需準備好行李，就能在《國家地理雜誌》與《紐約時報》推薦最美旅遊勝地享受最舒適、最美的雲霧仙境蜜月。
另外，即日起至09/14止的「特富野部落農夫體驗」，打造一站式的文化永續加值服務，對於追求頂級、精緻深度旅遊的旅人，可選擇寬敞舒適的套房空間，享受獨一無二沉浸式的阿里山雲霧、夕陽和晨曦窗景之美，同時感受部落文化永續的輕奢華小旅行！
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