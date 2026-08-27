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東南旅遊ｘ星宇航空獨家優惠 機票最高82折、滿額狂殺現折$799

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東南旅遊攜手星宇航空推出「9是要宇眾不同！」秋季限時機票優惠，最高優惠82折起。　圖：東南旅遊／提供
東南旅遊攜手星宇航空推出「9是要宇眾不同！」秋季限時機票優惠，最高優惠82折起。　圖：東南旅遊／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】下半年想安排出國旅遊的旅客注意！東南旅遊攜手星宇航空（STARLUX Airlines）推出「9是要宇眾不同！」秋季限時機票優惠，活動期間09/01-09/15限時精選熱門航點機票最高82折，從秋季旅遊、賞楓、跨年出國，到提前規劃2027年歐洲旅遊，都能把握這波優惠提早訂票。

星宇航空機票再享滿額現折，單筆最高省799元

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▲布拉格古董電車。　圖：東南旅遊／提供
▲布拉格古董電車。　圖：東南旅遊／提供

▲釜山膠囊列車。　圖：東南旅遊／提供
▲釜山膠囊列車。　圖：東南旅遊／提供

星宇航空實力再升級！新航點、五星服務雙加持

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