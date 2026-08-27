東南旅遊ｘ星宇航空獨家優惠 機票最高82折、滿額狂殺現折$799

【旅奇傳媒/編輯部報導】下半年想安排出國旅遊的旅客注意！東南旅遊攜手星宇航空（STARLUX Airlines）推出「9是要宇眾不同！」秋季限時機票優惠，活動期間09/01-09/15限時精選熱門航點機票最高82折，從秋季旅遊、賞楓、跨年出國，到提前規劃2027年歐洲旅遊，都能把握這波優惠提早訂票。 星宇航空機票再享滿額現折，單筆最高省799元 除了機票本身直接打82折，更加碼推出「滿額現折」雙重優惠：只要在東南旅遊平台購買星宇航空指定機票，區域線單筆訂單消費滿9,999元，就能直接現折399元；長程線單筆訂單消費滿19,999元，更是直接殺到現折799元！荷包瞬間有感！ 星宇航空實力再升級！新航點、五星服務雙加持 星宇航空持續拓展國際航網，除蟬聯 SKYTRAX「五星級航空公司」認證，近期更拓展巴里島、布拉格，以及台中出發（名古屋、東京等）與高雄出發（神戶、沖繩）等新航線。 中南部旅客也能輕鬆出發！從台中或高雄即可直飛澳門、日本及東南亞等熱門目的地，免去舟車勞頓，讓旅程更加便捷。想安排秋季小旅行、跨年旅遊或2027年歐洲行程的旅客，請把握09/01–09/15 限時促銷！更多星宇

2026-08-27 08:00