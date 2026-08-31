服務品質再提升！雄獅12月起全面推動「領隊獨立住宿」制度

雄獅期望透過改善領隊工作與住宿品質，打造更友善的從業環境，吸引更多優秀人才投入領隊行列，帶動觀光旅遊產業的服務品質正向發展。

雄獅表示，領隊是旅客旅途中的靈魂人物，除行程安排與景點導覽外，也肩負旅客照顧、突發狀況處理及團隊溝通等多重任務。透過全面推動領隊獨立住宿，讓領隊在每日團務結束後能擁有更完整的休息空間與時間，有助於維持良好的工作狀態，提供旅客更優質的服務。

針對單人報名旅客，雄獅仍保留配房服務。自10月1日起成立之訂單，旅客若自然落單且未指定入住單人房，將由雄獅旅遊協助媒合配房，配房原則依旅客繳付訂金之順序進行；若最終未能配房成功，則須收取單人房差，且不論實際出發日期為何，皆依此原則辦理。

雄獅強調，「領隊獨立住宿」不只是住宿安排的調整，更是以服務品質為核心的制度升級，在改善領隊工作條件的同時，也保留單人旅客配房選擇；相關房型、配房方式及單人房差將於商品頁清楚揭露，兼顧旅客權益與資訊透明。

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林芳如 https://www.xinmedia.com/article/306259