快訊

137萬投資人嗨翻天！00919配息1.1元創新高 預估年化配息率13.77%

濁水溪泛舟3人受困...救生艇遭湍流掀翻 南投勇消溺水殉職

教長開學首日稱教師聘任率逾99% 9大教師工會：超鐘點撐出的數字假象

服務品質再提升！雄獅12月起全面推動「領隊獨立住宿」制度

欣傳媒／ 欣傳媒
雄獅旅遊將於12月1日起全面實施「領隊獨立住宿」制度，繼日韓、東南亞等短程線後，接續涵蓋歐洲、亞非、美加、紐澳及關帛等產品線別，讓領隊獲得更充分的休息與準備時間，以更好的狀態投入團務與照顧旅客需求。圖片來源｜Unsplash ＠Christopher Jolly
雄獅旅遊將於12月1日起全面實施「領隊獨立住宿」制度，繼日韓、東南亞等短程線後，接續涵蓋歐洲、亞非、美加、紐澳及關帛等產品線別，讓領隊獲得更充分的休息與準備時間，以更好的狀態投入團務與照顧旅客需求。圖片來源｜Unsplash ＠Christopher Jolly

雄獅期望透過改善領隊工作與住宿品質，打造更友善的從業環境，吸引更多優秀人才投入領隊行列，帶動觀光旅遊產業的服務品質正向發展。

雄獅表示，領隊是旅客旅途中的靈魂人物，除行程安排與景點導覽外，也肩負旅客照顧、突發狀況處理及團隊溝通等多重任務。透過全面推動領隊獨立住宿，讓領隊在每日團務結束後能擁有更完整的休息空間與時間，有助於維持良好的工作狀態，提供旅客更優質的服務。

針對單人報名旅客，雄獅仍保留配房服務。自10月1日起成立之訂單，旅客若自然落單且未指定入住單人房，將由雄獅旅遊協助媒合配房，配房原則依旅客繳付訂金之順序進行；若最終未能配房成功，則須收取單人房差，且不論實際出發日期為何，皆依此原則辦理。

雄獅強調，「領隊獨立住宿」不只是住宿安排的調整，更是以服務品質為核心的制度升級，在改善領隊工作條件的同時，也保留單人旅客配房選擇；相關房型、配房方式及單人房差將於商品頁清楚揭露，兼顧旅客權益與資訊透明。

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA

林芳如 https://www.xinmedia.com/article/306259

東南亞

欣傳媒

追蹤

相關新聞

2026「全國古蹟日」要來了！9月連2天登場 「全台亮點場域、參觀方式」1次看 軍事設施、歷史建築到產業遺址全都有

國家文化資產盛典！2026「全國古蹟日」將於9/19、9/20兩日登場，邀請民眾親自參與古蹟日展覽、演出、市集與多元體驗活動。

服務品質再提升！雄獅12月起全面推動「領隊獨立住宿」制度

因應提升旅遊品質與兼顧領隊休息權益，雄獅旅遊將於12月1日起全面實施「領隊獨立住宿」制度，繼日韓、東南亞等短程線後，接續涵蓋歐洲、亞非、美加、紐澳及關帛等產品線別，讓領隊獲得更充分的休息與準備時間，以更好的狀態投入團務與照顧旅客需求。

她行李忘在機場開價3千元找人託運 網急勸阻協助者：恐有重罪風險

出國旅遊遺失貴重物品固然心急，但在網路上尋求陌生人代帶行李卻是大忌中的大忌。日前一名自稱「金魚腦媽媽」的網友發文求助，透露自己帶小孩搭機一陣混亂，不慎將一只裝滿戰利品的28吋大行李箱遺落在日本關西機場，希望能以新台幣3000元報酬徵求好心人協助託運回台。貼文曝光後，旅遊達人林氏璧發文示警，此舉恐讓幫忙的旅客直接背上跨國走私或運毒等重大刑責，呼籲民眾千萬不可答應。

民宿不提供備品因海拔高洗毛巾太難？ 網紅酸：以為喜馬拉雅山

國內旅遊的住宿品質與服務規格近期因毛巾再度引發討論！一名網友在Threads抱怨，台灣國旅條件多又不提供備品，甚至連基本的浴巾都沒有。該篇貼文隨即吸引該民宿老闆在下方留言回應，聲稱不提供浴巾是有苦衷的。面對老闆的解釋，百萬網紅Cheap於臉書發文提出質疑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。