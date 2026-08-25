2026五星級旅宿新地標！「新北炎洲喜來登酒店」插旗新莊副都心 「全日餐廳、休閒設施」亮點搶先看

新北五星級飯店新地標！「新北炎洲喜來登酒店」插旗新莊，預計約在2026年第四季開幕；酒店設施亮點搶先曝光，餐飲部分則有全日自助餐廳與特色咖啡酒吧，為新莊Buffet市場再添生力軍。

圖／新北炎洲喜來登酒店粉專

新飯店市場正火熱！位於新莊副都心的「新北炎洲喜來登酒店」由炎洲集團與世界最大的連鎖酒店萬豪國際強強聯手，承襲喜來登「Where the world comes together（世界匯聚之所）」品牌精神，結合高品質旅宿、社交空間與餐飲饗宴並融入新北在地文化，打造旅人停駐、交流、享受生活的最佳去處，預計於2026年第四季開幕，成為國際旅宿新地標。

圖／新北炎洲喜來登酒店粉專

「新北炎洲喜來登酒店」坐落在新莊核心地帶，距機場捷運新北產業園區站僅需步行5分鐘。打造現代化住宿體驗飯店，擁有146間客房與套房，並均配有高速無線網路與智慧化設施；另自高樓層俯瞰，還能把城市繁華街景盡收眼底；休閒設施則有健身中心、室內外泳池、三溫暖（桑拿）以及兒童遊戲區，對商務出差或休閒旅遊都是十分理想的選擇。

新北炎洲喜來登酒店健身房3D示意圖。圖／The One

新北炎洲喜來登酒店游泳池3D示意圖。圖／The One

而餐飲空間有品牌特色咖啡酒吧「&More by Sheraton」提供手沖精品咖啡與精緻烘焙點心，以及全日餐廳「Daily Social」供應融合國際視野與台灣在地風味的創意料理，其營運模式通常是「豐盛自助餐（Buffet）與全日單點（A la Carte）並行」，預計將加入星級飯店Buffet的饗宴行列。

新北炎洲喜來登酒店全日餐廳3D示意圖。圖／The One

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北炎洲喜來登酒店（新北新莊喜來登酒店）

開幕日：預計2026年第四季（實際開幕日期以業者公告為主）

地址：新北市新莊區中央路80號

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