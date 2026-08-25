快訊

高雄阿蓮勘災遇馬路淹水 柯志恩座車拋錨驚險爬車窗脫險

誰在買？台股由低點一路拉抬逾900點 三大法人卻賣超53億元

連3震！東南部海域再發生4.2有感地震 綠島最大震度2級

2026五星級旅宿新地標！「新北炎洲喜來登酒店」插旗新莊副都心 「全日餐廳、休閒設施」亮點搶先看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／The One、新北炎洲喜來登酒店粉專
圖／The One新北炎洲喜來登酒店粉專

新北五星級飯店新地標！「新北炎洲喜來登酒店」插旗新莊，預計約在2026年第四季開幕；酒店設施亮點搶先曝光，餐飲部分則有全日自助餐廳與特色咖啡酒吧，為新莊Buffet市場再添生力軍。

圖／新北炎洲喜來登酒店粉專
圖／新北炎洲喜來登酒店粉專

新飯店市場正火熱！位於新莊副都心的「新北炎洲喜來登酒店」由炎洲集團與世界最大的連鎖酒店萬豪國際強強聯手，承襲喜來登「Where the world comes together（世界匯聚之所）」品牌精神，結合高品質旅宿、社交空間與餐飲饗宴並融入新北在地文化，打造旅人停駐、交流、享受生活的最佳去處，預計於2026年第四季開幕，成為國際旅宿新地標。

圖／新北炎洲喜來登酒店粉專
圖／新北炎洲喜來登酒店粉專

「新北炎洲喜來登酒店」坐落在新莊核心地帶，距機場捷運新北產業園區站僅需步行5分鐘。打造現代化住宿體驗飯店，擁有146間客房與套房，並均配有高速無線網路與智慧化設施；另自高樓層俯瞰，還能把城市繁華街景盡收眼底；休閒設施則有健身中心、室內外泳池、三溫暖（桑拿）以及兒童遊戲區，對商務出差或休閒旅遊都是十分理想的選擇。

新北炎洲喜來登酒店健身房3D示意圖。圖／The One
新北炎洲喜來登酒店健身房3D示意圖。圖／The One

新北炎洲喜來登酒店游泳池3D示意圖。圖／The One
新北炎洲喜來登酒店游泳池3D示意圖。圖／The One

而餐飲空間有品牌特色咖啡酒吧「&More by Sheraton」提供手沖精品咖啡與精緻烘焙點心，以及全日餐廳「Daily Social」供應融合國際視野與台灣在地風味的創意料理，其營運模式通常是「豐盛自助餐（Buffet）與全日單點（A la Carte）並行」，預計將加入星級飯店Buffet的饗宴行列。

新北炎洲喜來登酒店全日餐廳3D示意圖。圖／The One
新北炎洲喜來登酒店全日餐廳3D示意圖。圖／The One

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北炎洲喜來登酒店（新北新莊喜來登酒店）

開幕日：預計2026年第四季（實際開幕日期以業者公告為主）

地址：新北市新莊區中央路80號

粉絲專頁：https://www.facebook.com/Sheraton.NewTaipei

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

Buffet 咖啡 輕食 新地標 新北炎洲喜來登 萬豪國際集團

相關新聞

2026五星級旅宿新地標！「新北炎洲喜來登酒店」插旗新莊副都心 「全日餐廳、休閒設施」亮點搶先看

五星級飯店新地標！「新北炎洲喜來登酒店」插旗新莊，酒店設施亮點搶先曝光，預計約在2026年第四季開幕；...

軍人Respect！「軍人節」小人國2人699元、台北景點軍眷免費　三大高山農場住一晚0元

軍人節優惠懶人包！小人國軍人帶隊2人699元、北市自來水園區9月3日軍眷免費，三大高山農場9月2日住宿0元享1泊2食。

暑假最後召集！四、五星飯店＋親子行程一次打包 四人房最低三千有找

【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假進入倒數！根據 Klook《2026旅遊脈動大調查》，10個全球旅客中就有8個願意花費和去年相同甚至更多的預算在體驗行程上，反映旅客對旅程中「玩什麼」的重視程度持續提升，從景點、活動到在地體驗，都成為旅遊規劃越發重要的一環。對親子旅客而言，如何在有限的假期中兼顧住宿舒適度與體驗豐富度，更是出遊時的重要課題。 看準旅客對體驗的重視，Klook 推出國旅「訂房送行程」專案，將住宿與目的地熱門體驗一次串聯，讓旅客完成訂房的同時，也能把旅程中的精彩玩法一併安排。相較於入住飯店後再另外搜尋景點、購買票券，「訂房送行程」讓旅客從訂房開始，更輕鬆安排一趟完整旅程。 此外，08/31前使用 Klook 訂購台灣指定飯店，輸入優惠碼「HOTEL92202608」再享92折，最高可折抵300元，再幫爸媽省一筆！ 從北中南一路玩到東部！住宿送行程4人房最低不用3千元 Klook「訂房送行程」精選全台各地四、五星級知名飯店指定房型，從台北、桃園、新竹、宜蘭，到台中、高雄、花蓮等熱門國旅目的地皆有多元選擇，並搭配景點門票、特色體驗等玩法，讓旅客從「住哪裡」一路安排到「玩什麼」。 親

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。