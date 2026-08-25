軍人Respect！「軍人節」小人國2人699元、台北景點軍眷免費　三大高山農場住一晚0元

9月3日軍人節將至，不少景點及旅遊場域推出國軍專屬優惠，從樂園門票、親水設施到高山住宿都有好康。其中桃園小人國推出軍人帶隊2人699元、六福村軍人599元還有台北自來水園區現役軍人全年免票，9月3日更加碼軍眷免費入園；清境、福壽山、武陵三大高山農場則推出9月2日軍人免費住宿優惠，還包含早餐、晚餐及眷屬，想安排軍人節旅遊可提前規劃。

圖／取自六福村官網

小人國軍人2人同行699元 再送100元餐飲券

桃園龍潭小人國主題樂園推出「軍人帶隊2人同行699元」優惠，活動自2026年8月31日至9月30日。軍人本人持有效中華民國軍人身分證，帶1名需購票同行者，兩人現場同時購票、同時入園，即可享2人合計699元，每組另贈100元餐飲商品券。

圖／取自小人國官網

小人國以迷你世界景觀及多項遊樂設施為特色，適合親子、家庭出遊，軍人可趁優惠期間安排一日遊。優惠須現場購票，且軍人與同行者需同時入園，出發前也建議確認官網營業時間及設施開放狀況。

圖／取自小人國官網

六福村9月軍教職優惠 軍人本人599元、同行親友799元

除了上述景點，六福村主題遊樂園也推出9月軍教職限定優惠，活動自2026年9月1日至9月30日，平、假日皆適用。符合資格的軍人本人出示相關證件，可享599元入園，同行親友每人799元，最多可帶3位親友同行。軍人專案適用現役軍人、軍校教職學生、替代役、退休榮民、國軍聘僱人員、國防部職員，以及國軍醫院、海巡單位等人員；購票時須至六福村現場售票口驗證身分。需注意的是，國軍福利證因無法辨識身分，不適用本專案，優惠亦不得與其他方案併用。

圖／取自六福村官網

圖／取自六福村官網

台北自來水園區9月3日加碼 軍眷免費入園

位於台北公館的自來水園區也推出國軍優惠。現役軍人目前持有效軍人身分證，即享全年免票，不分平日、假日皆適用。

圖／取自自來水園區官網

而在9月3日軍人節當天更推出加碼方案，現役軍人本人免費入園，隨行軍眷包含配偶、直系血親，也可享免費入園優惠，並包含親水樂園戲水區。園區內有自來水博物館、水鄉庭園、公館水岸廣場及生態景觀步道等景點，適合軍人與家人一起安排台北半日遊。

三大高山農場9月2日免費住 享1泊2食還可攜眷

想把軍人節安排成高山度假行程，清境、福壽山、武陵三大高山農場也推出敬軍優惠。根據國軍退除役官兵輔導委員會公告，9月2日軍人憑證入住客房1間免費，優惠包含「1泊2食」及眷屬，每人每日限優惠1房。

三大農場平時也提供現役軍人門票免費優惠，但需支付20元保險行政費；住宿則有非假日5折、假日8折等優惠。另9、10月軍人及榮民憑證住宿原有300元商品購物券加碼，不過9月2日免費住宿方案不適用該購物券。

圖／取自國軍退除役官兵輔導委員會官網

清境農場9月2日軍人免費住宿 1泊2食還可攜眷

清境農場推出9月2日軍人節前夕敬軍優惠，現役軍人憑有效身分證明入住，可享客房1間免費，並提供早餐、晚餐，也就是「1泊2食」，符合資格者還可攜眷入住。清境農場以高山草原、綿羊及雲霧景觀聞名，很適合安排南投清境一泊二日旅程。

福壽山農場軍人住宿0元 入住還能享1泊2食

福壽山農場同樣推出9月2日軍人節住宿優惠，軍人憑有效證件即可享免費住宿1房，並包含早餐、晚餐及眷屬。福壽山農場位於台中梨山高山地區，以高山果園、茶園、天池及自然景觀著名，適合想遠離城市、安排高山度假的軍人旅客。

武陵農場9月2日敬軍優惠 免費入住高山景區

武陵農場也加入九三軍人節敬軍行列，9月2日提供符合資格的軍人免費住宿優惠，並享1泊2食及眷屬同行。武陵農場擁有雪霸山區自然景觀，四季皆有不同風貌，除了櫻花季之外，也適合秋季安排高山旅遊。

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