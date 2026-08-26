暑假倒數！樂園祭出「雙人899元」玩馬拉灣 再搭摩天輪不到630元

【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假進入最後倒數！麗寶樂園渡假區祭出「暑假倒數大絕招」，「馬拉灣」推出雙人午後套票899元，睡到飽、下午再入園也能玩水消暑；「天空之夢」摩天輪同步祭出雙人優惠，「LINE FRIENDS 主題車廂」雙人450元、一般車廂雙人350元，暑假最後想玩水、搭摩天輪，一次安排下來每人不到630元，超值玩法一路玩到8月底。

暑假倒數！「雙人899元」玩馬拉灣。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

暑假最後2週，不想早起趕行程，就從午後開始玩！第一招「睡飽再玩水，雙人午後入園899元」，活動至08/31止、不限平假日，13:00後入園馬拉灣即可享優惠，睡到飽再出發，輕鬆玩水消暑。

入園後還有「降溫大隊水遊行」一路帶著玩，13:45從「天晴廣場」出發前往「鯊魚浪板」，遊行結束後緊接著開啟泡泡趴，DJ 放音樂、MC 帶氣氛，直接衝進泡泡海，清涼指數再升級！

▲暑假倒數！優惠暢玩馬拉灣。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

第二招「摩天輪接力玩，雙人不到1,260元」，「天空之夢」摩天輪暑假限定「盛夏雙人套票」同步推出，一般車廂雙人350元（原價700元）、」LINE FRIENDS主題車廂」雙人450元（原價900元）。馬拉灣雙人午後套票899元，加上天空之夢摩天輪雙人一般車廂350元，兩人合計只要1,249元，平均每人不到630元，玩水、搭摩天輪一次滿足，成為暑假倒數超值玩法。

此外，「天空之夢」摩天輪還推出「甜蜜雙人套票」699元（原價1,330元），搭乘一般車廂並加贈 COLD STONE 桶裝冰淇淋券乙張（原價630元），適合情侶約會或親子出遊，搭完摩天輪再享用沁涼甜點，為夏日旅程加點甜。

▲麗寶福容大飯店「播 FUN 夏日中」住房專案，雙人一泊二食9,999元起。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

如果一天還玩不過癮，第三招就是「直接住下來」！麗寶福容大飯店「播 FUN 夏日中」住房專案，雙人一泊二食9,999元起，入住加贈樂園水陸聯票（雙日券）；麗寶 T11/T12 Hotel「夏日衝電去」住房專案則雙人一泊一食4,999元起，同樣加贈樂園水陸聯票（雙日券）。

白天玩樂園、搭摩天輪，晚上入住飯店，隔天再繼續暢玩，直接把一日遊升級成兩天一夜，趁暑假最後倒數，把麗寶一次玩好、玩滿！

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