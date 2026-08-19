「3頭機械巨象」震撼台北街頭！2026台北藝術節「史詩級戶外展演」來了 9月朝聖台北版《大象來了》全程免費

【旅奇傳媒/編輯部報導】規劃下一趟自由行，不妨先從旅遊行程開始更划算！亞太區領先旅遊和休閒娛樂預訂平台「Klook」宣布攜手「中華航空」與「AirAsia」推出合作優惠，串聯旅遊商品與航空資源，讓旅客預訂旅遊商品後，即可同步享有航空官網機票優惠，一次完成住宿、體驗與機票規劃。 此次合作涵蓋香港與泰國兩大熱門旅遊目的地。即日起至09/15，預訂 Klook 指定香港、泰國商品可享最低4折起優惠，單筆完成指定消費門檻後，將獲得中華航空香港航線或 AirAsia 泰國航線官網機票優惠碼最低79折起。其中，中華航空優惠碼不限折抵金額，每組最高可預訂9張來回機票，好友揪團、家庭旅遊一次最高現省上萬元！ 機票適用出發日期最長至2027年3月，不論是安排今年雙十、光復節連假，或提前規劃明年元旦、春節及228假期，都能透過 Klook 活動以更優惠的預算享受自由行。 香港商品最低4折、機票79折 多人同行最高現省上萬元 Klook × 中華航空即日起至09/15，推出香港指定商品最低4折起優惠，包含市區精選飯店、維多利亞港遊船、隨上隨下觀光巴士等熱門行程；活動期間購買「香港迪士尼樂園」3或4人同行門

2026-08-19 08:00