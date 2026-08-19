「3頭機械巨象」震撼台北街頭！2026台北藝術節「史詩級戶外展演」來了 9月朝聖台北版《大象來了》全程免費
3頭巨象現身台北街頭！法國街頭藝術代表「奧波西托劇團」戶外展演重磅登台，將於9/5、9/6連續兩天走上士林街頭，為2026台北藝術節揭開帷幕。
回顧1986年台北動物園由圓山搬遷至木柵，貨車裝載著動物穿梭街頭，成為那一代台北人深切的共同記憶。時隔40年，2026台北藝術節「開幕戶外演出」將由法國奧波西托劇團演繹，陣容包含劇團共同創辦人尚—雷蒙.雅各與30名遷徙者、古典樂團，以及最大亮點「3頭機械鐵象」將震撼現場，結合堆疊樂音、光影與機械裝置編排，並攜手在地表演藝術家，打造台北版《大象來了......》，以劇團最為標誌的街頭演出形式，讓民眾免費參與到這場帶有史詩氛圍的盛事中。
作為2026台北藝術節開幕演出的《大象來了......》將於9/5、9/6兩日之19:14-20:44舉行，藝術遊行時間為19:14-20:14約一小時，路線為士林區基河路（19:14新光人壽士林教育會館出發⭢北藝中心廣場），而20:04-20:44則是正式演出，舞台位置位在台北表演藝術中心廣場。
需注意的是，配合《大象來了……》遊行期間部分路段將實施交通管制、公車站位及營運調整、YouBike暫停營運與騎乘限制。建議搭乘大眾交通工具前往，去程最佳路線為搭至捷運士林站，2號出口出站沿中正路步行至基河路遊行起點，而散場則建議就近至捷運劍潭站乘車，並配合現場人流引導。更多交通Q&A可至官網查閱。
【全程免費】2026台北藝術節 開幕戶外演出《大象來了......》活動資訊
活動日期：2026/9/5、2026/9/6
藝術遊行：基河路（新光人壽士林教育會館⭢北藝中心廣場）
遊行時間：19:14-20:14 約60分鐘
舞台演出：台北表演藝術中心廣場
演出時間：20:04-20:44
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