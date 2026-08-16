四星飯店「雙人一泊二食」僅5500元！響應2026鷄籠中元祭 基隆長榮桂冠「與這8字同音」即享獨家住房優惠
雙人「一泊二食」只要5500元！響應2026鷄籠中元祭，在地四星級飯店推出「住房優惠」，只要姓名有「這8字」同音即享獨家優惠方案，最低每人入住僅1450元。
基隆「長榮桂冠酒店」響應鷄籠中元祭，特別推出期間限定「住房優惠」，即日起至9/24之週日至五（週六不適用），姓名中有「劉、唐、杜、基、隆、中、元、祭」任一字或同音者即可享專屬方案，雙人入住高級家庭房不含早餐只要2900元，含自助早餐3900元，或「一泊二食」雙人入住僅5500元，享有自助早餐與自助晚餐。
此外，再加碼電話訂房優惠，續住第二晚或出示郵輪／船班登船證享折扣300元，兩者都有最高可折600元。需注意的是，假日不適用優惠方案，週五每房則需+600元，訂房時要注意囉！方案詳情依業者公告為準。
基隆長榮桂冠酒店自助餐廳位於18F，屬高樓層的景觀餐廳，四面環景落地窗能一覽基隆海灣、往來船舶及壯麗山海景緻，搭配主廚料理、多元美食饗宴吃到飽，打造視味覺的雙重饗宴。
長榮桂冠酒店（基隆）
地址：基隆市中正路62-1號
電話：02-2429-8827 訂房組
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