今晚壓軸登場！ 大稻埕夏日節「8分鐘煙火＋蜘蛛人無人機」 官方認證「最佳卡位點」曝光

【旅奇傳媒/編輯部報導】根據交通部觀光署最新公布的《2025年來台旅客消費及動向調查》，2025年來台旅客達857萬4,547人次，年增9.12%，顯示台灣國際觀光持續回溫。數位旅遊平台 Agoda 最新住宿搜尋數據也發現，今年暑假（7、8月）歐洲旅客來台旅遊熱度持續攀升，其中英國連續第二年蟬聯歐洲旅客來台住宿搜尋冠軍，德國、法國、荷蘭及西班牙緊追在後；另一方面，克羅埃西亞、比利時及捷克則成為成長最快的新興市場，顯示台灣正吸引更多不同地區的歐洲旅客。 英國連兩年奪冠 歐洲新興市場快速崛起 根據 Agoda 今年4至6月、入住期間為7至8月的住宿搜尋數據，英國連續第二年成為歐洲旅客來台住宿搜尋量最高的市場，德國與法國分居第二、第三名，荷蘭及西班牙則持續名列前五，顯示台灣在西歐主要市場仍維持穩定吸引力。 ◎ 歐洲來台搜尋排行榜 Top 5 Top 1 英國 Top 2 德國 Top 3 法國 Top 4 荷蘭 Top 5 西班牙 除了成熟市場外，歐洲新興市場的旅遊熱度也持續升溫。克羅埃西亞旅客來台住宿搜尋量較去年同期成長56%，居所有歐洲市場之冠；比利時成長48%，捷克則增加1

2026-08-15 08:00