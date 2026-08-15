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今晚壓軸登場！ 大稻埕夏日節「8分鐘煙火＋蜘蛛人無人機」 官方認證「最佳卡位點」曝光
台北最受矚目的夏日盛事「2026大稻埕夏日節」將於今（15）日迎來最終壓軸場！不僅有長達8分鐘的主題煙火綻放河岸，更結合超吸睛的「蜘蛛人」無人機燈光展演與舞台卡司，快把官方推薦的動線與卡位攻略收進口袋！
夏日節的壓軸重頭戲，今晚20:00的夜空展演主打「蜘蛛人×台北意象」無人機燈光秀，搭配長達8分鐘的主題煙火與現場舞台音樂表演，將視覺與聽覺張力拉到最滿。
想要將煙火、無人機與舞台演出一次盡收眼底？台北市觀光傳播局特別揭曉「最佳觀賞點」—位於4號水門舞台前方的草地。
推薦進場動線，當民眾抵達後，可從3號或5號水門進入河濱公園，再順著動線往4號水門方向前進，即可抵達視野開闊的草地觀賞區，以最舒適的角度欣賞完整展演。
為維持活動動線順暢，台北市今晚7時至11時將針對周邊市區道路實施交通管制，並將視現場人潮與車流彈性調整管制範圍。
由於人潮眾多，建議民眾多利用捷運、公車等大眾運輸工具前往。提醒大家，切勿為了搶看煙火將車輛違停在高架道路路肩或禁停路段，配合工作人員引導，依序離場以策安全。
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