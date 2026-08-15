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免費拍到10月！ 五月天「MAYDAYLAND」3大超萌裝置空降花蓮 快跟五公仔軋車打卡 玩翻東海岸

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝相信音樂國際股份有限公司臉書
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五迷手刀衝！ 力挺震後觀光，五月天「MAX MAYDAYLAND in HUALIEN」環島大聯展正式插旗花蓮，一口氣打造3大主題裝置藝術，自即日起至 2026年10月11日期間限定展出，讓大家從下火車的那一刻起，就能感受到滿滿的「五月天宇宙」。

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【五月天 MAYDAYLAND 環島大聯展 玩樂攻略】

● 第一站：一下車就被萌翻！巨大「好想你五公仔」列隊迎賓

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一踏出花蓮火車站，立刻就能感受到五月天的熱情呼喚！位於一樓大廳的鯨奇廣場，現在佇立著超巨型的「好想你五公仔」。五位團員化身超萌Q版造型，在這裡排排站等著大家。這絕對是來到花蓮必拍的「第一視角」，一出站就能先衝來瘋狂殺記憶體！

💡 好想你五公仔車站展區

．展出日期：8/13－10/11

．展出地點：花蓮火車站一樓大廳 ( 鯨奇廣場 )

● 第二站：搖滾魂爆發！日出大道「軋車」五車隊帥氣登場

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來到花蓮市區最Chill的日出大道（C段，成功街至福建街），這裡停靠著超吸睛的「軋車五車隊」。充滿賽車元素的酷炫造型裝置，完美呼應了五月天的搖滾精神。走在充滿質感的步道上，配上熱血的賽車裝置，隨便擺個Pose都能拍出充滿街頭潮流感的時尚大片。

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💡 軋車五車隊大道展區

．展出日期：8/13－10/11

．展出地點：花蓮日出大道C段 ( 成功街至福建街 )

● 第三站：山水間的浪漫！鯉魚潭「奇幻漂流五球」超療癒

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想要遠離喧囂，快跟著五月天來到壽豐鄉的鯉魚潭風景區。溼地沿岸藏著充滿童話色彩的「奇幻漂流五球」裝置藝術。寧靜幽美的湖光山色，搭配上圓滾滾、色彩繽紛的主題球體，視覺效果既奇幻又放鬆。

值得一提的是，8/20前鯉魚潭還有超夯的《航海王》千陽號坐鎮，幸運的粉絲可以一次把兩大神級IP的夢幻連動收進相簿裡！

💡 奇幻漂流五球鯉魚潭展區

．展出日期：8/13－10/11

．展出地點：鯉魚潭潭南溼地沿岸

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五月天 花蓮旅遊 公仔 熱門打卡 裝置藝術

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