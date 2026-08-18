浪漫七夕甜度爆表！西拉雅台灣好行限量「77元入住關子嶺」 8月搭乘打卡抽世界級巧克力

【旅奇傳媒/編輯部報導】浪漫七夕甜度爆表！快約上最愛的人，一起到仙境西拉雅放閃吧！交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處（簡稱西拉雅管理處）驚喜推出七夕限定甜甜價，08/19七夕當天10:00於 KKDAY 平臺限量開賣「77元關子嶺雙人住宿套票」（原價3,700元），超狂優惠直接殺到銅板價，全臺限量7組！

除此之外，08/22-08/30每周六日搭乘「台灣好行／菱波官田線」還能拿專屬活動禮包，只要到官田遊客中心填寫抽獎券，就有機會把榮獲「2026法國 AVPA 國際大賽特別獎」來自臺南後壁菁寮老街的「稻甜找貓貓」頂級巧克力抱回家！以在地食材融入巧克力，呈現地方風土與飲食記憶。無論是情侶、夫妻、好友或家人，都歡迎搭乘台灣好行，展開一趟充滿甜蜜與浪漫的小旅行。

▲08/22-08/30每周六日搭乘「台灣好行／菱波官田線」還能拿專屬活動禮包，一起展開充滿甜蜜與浪漫的小旅行。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

為了給全臺情侶一個儀式感爆棚的七夕，特別推出「77元關子嶺雙人住宿套票」限時搶購！以象徵七夕的「77元」銅板超殺價，讓你憑「台灣好行二日券」牽著手一路暢玩山城，再入住富野溫泉會館雙人房共度湯泉時光。只要手速夠快，就能用銅板價打包這趟夢幻的七夕小旅行，讓愛情熱度瞬間飆到最高點！

▲臺南後壁菁寮老街「稻甜找貓貓」頂級巧克力，榮獲「2026法國 AVPA 國際大賽特別獎」。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

甜蜜不只一天！08/22-08/30每週末，旅客搭乘「台灣好行／菱波官田線」前往官田遊客中心，還能在車上領取「七夕限定活動禮包」，含乘車證明券、傳情小卡及抽獎券。官田遊客中心現場更精心佈置了七夕主題打卡牆，讓大家盡情放閃拍照，並在傳情小卡寫下心動告白。只要現場完成指定步驟，就能參與抽獎，把位在「台灣好行／關子嶺線」菁寮站獲世界級獎項肯定、融合在地美味記憶的「稻甜找貓貓」的巧克力抱回家！

西拉雅管理處表示，搭乘「關子嶺線」能夠順遊「菁寮老街」、「關子嶺溫泉」，漫遊山城與老街，追尋經典浪漫；「菱波官田線」則可以前往「官田遊客中心」，在遼闊草皮上自由奔跑，留下心動的足跡，也可以前往隆田火車站旁的「隆田 CHACHA 文化資產教育園區」，穿梭時空認識在地文化故事，順著路線延伸可抵達「烏山頭水庫」，漫步於大壩之上欣賞平靜的湖光山色。

沒搶到77元套票也別氣餒，「台灣好行／關子嶺線」還推出了多款 CP 值爆表、超豐富的精緻主題套票，包辦你的吃喝玩樂，可以選擇「擁抱田園微光－溫馨焢窯雙日遊」，揪滿四人就能一起奔向大自然、體驗手作童年焢窯的香氣與樂趣，享受極致溫馨的慢活假期；喜歡文青浪漫感，絕對不能錯過「恰恰好的午後－菱波一日小旅行」，不僅送你一口酥脆到心坎裡的 LE BAKERLI 經典可頌，還能憑尖山埤渡假村門票與遊湖券搭船浪漫晃蕩在湖光山色中，享受優雅愜意的下午茶時光；想徹底放空紓壓，就選「航向幸福－悠遊波光輕旅行（1日）」，含烏山頭水庫門票與遊船票，帶你迎著微風航向波光粼粼的壯闊水岸，搭船吹風超紓壓。可於 KKDAY、捷利旅行社、旅遊達人網及 QYOU 趣優套票等通路販售，輕鬆預訂即可隨時出發！

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