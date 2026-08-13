首座城市獲國際肯定！臺中取得全球綠色旅遊目的地標章

永續旅遊城市再創全台先例！臺中市政府團隊歷經數年內部跨機關的整備與實踐，攜手民間業者通過嚴謹、有系統的國際稽核，成功取得「全球綠色旅遊目的地」銅級標章，成為全台第一個以「城市」名義獲此國際殊榮的地方政府，象徵臺中插旗全球永續旅遊版圖，大幅提升城市的國際能見度，標誌著臺中觀光正式接軌國際永續發展系統，開啟綠色旅遊新篇章!

臺中市政府插旗綠色旅遊目的地版圖。 圖片來源｜臺中市觀旅局

實踐84項核心準則，打造接地氣的城市治理

中市府觀旅局長陳美秀表示，此項得來不易的國際認證，是公私部門長期齊心協力落實永續的成果。市府自2023年起導入國際綠色旅遊管理系統，即依據84項核心準則全面檢視在目的地管理、自然環境、文化資產、社會福祉及企業永續等面向的執行情形，讓「永續旅遊」在臺中不只是個口號，而是一套接地、實際且高度整合的城市治理架構，力求讓旅客每一次造訪，都是兼顧自然環境、在地文化與經濟發展的負責任旅行。

臺中市榮獲綠色旅遊目的地銅級標章。 圖片來源｜臺中市觀旅局

耕耘國際綠色版圖，在地業者同步接軌國際

陳局長指出，台中成為永續旅遊城市並非一蹴可幾，而是多年來持續深耕在地、公私協力的累積。先於2024年及2025年分別以「臺中國際花毯節」及「環山獵人登山步道」入選全球百大綠色目的地永續故事獎，成為全臺第一且唯一連續兩年獲選的地方政府，同步鼓勵在地產業以行動響應，輔導包括台中福華大飯店、台灣味噌釀造文化館、阿聰師芋頭文化館、寶熊漁樂碼頭、自行車探索文化館、旅巷自在輕旅及霧峰林家宮保第園區等7家業者，相繼取得好旅行標章（Good Travel Seal,GTS）或永續飯店標準驗證（GSTC）等國際認證，齊心展現城市共好、共榮的永續能量！

臺中市榮獲綠色旅遊目的地銅級標章-電子標章證書。 圖片來源｜臺中市觀旅局

群力打造永續城市，邀全球旅人體驗臺中魅力

陳局長進一步強調，各界投入永續旅遊的每一步，都是建構綠色旅遊目的地的穩固基礎！臺中躋身全球永續觀光版圖，除了有賴市府各局處系統化盤整城市治理成果，形塑跨機關協力治理的合作模式，更特別感謝台灣永續旅行協會、各大觀光產業夥伴及民間團體的相挺相助，群力打造面向國際旅遊市場的永續城市！歡迎各地旅人來此體驗豐富、多元的永續之旅，親身感受臺中屢獲國際肯定的城市魅力。

綠色旅遊目的地基金會實地稽核海線永續作為 。 圖片來源｜臺中市觀旅局

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