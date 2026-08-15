英國人最愛來台！歐洲旅客搜尋排行榜出爐 克羅埃西亞搜尋暴增56%

【旅奇傳媒/編輯部報導】根據交通部觀光署最新公布的《2025年來台旅客消費及動向調查》，2025年來台旅客達857萬4,547人次，年增9.12%，顯示台灣國際觀光持續回溫。數位旅遊平台 Agoda 最新住宿搜尋數據也發現，今年暑假（7、8月）歐洲旅客來台旅遊熱度持續攀升，其中英國連續第二年蟬聯歐洲旅客來台住宿搜尋冠軍，德國、法國、荷蘭及西班牙緊追在後；另一方面，克羅埃西亞、比利時及捷克則成為成長最快的新興市場，顯示台灣正吸引更多不同地區的歐洲旅客。

▲高雄的悠閒步調，吸引外國遊客前來。 圖：shutterstock／來源

英國連兩年奪冠 歐洲新興市場快速崛起

根據 Agoda 今年4至6月、入住期間為7至8月的住宿搜尋數據，英國連續第二年成為歐洲旅客來台住宿搜尋量最高的市場，德國與法國分居第二、第三名，荷蘭及西班牙則持續名列前五，顯示台灣在西歐主要市場仍維持穩定吸引力。

◎ 歐洲來台搜尋排行榜 Top 5 Top 1 英國 Top 2 德國 Top 3 法國 Top 4 荷蘭 Top 5 西班牙

除了成熟市場外，歐洲新興市場的旅遊熱度也持續升溫。克羅埃西亞旅客來台住宿搜尋量較去年同期成長56%，居所有歐洲市場之冠；比利時成長48%，捷克則增加16%。顯示台灣不僅持續受到西歐成熟市場的青睞，其吸引力也在該地區的新興客源市場中不斷增強。

從北到南都受歡迎 台北、高雄、台中穩居歐洲旅客最愛

在台灣目的地方面，台北、高雄及台中持續穩居歐洲旅客住宿搜尋前三名，顯示歐洲旅客對台灣北、中、南主要城市皆保持高度興趣。其中，台北憑藉寺廟文化、夜市美食、購物體驗，以及便利的交通與鄰近自然景點，持續吸引歐洲旅客；高雄則以港灣景觀、文創聚落、海鮮美食及悠閒步調，成為探索南台灣的重要據點；台中則結合咖啡文化、藝文景點、特色街區，以及前往中部山林與鄉村景點的便利性，吸引喜愛深度旅遊的歐洲旅客。Agoda的調查結果凸顯台灣各大城市的廣泛吸引力，其文化、美食及生活方式體驗深受各類歐洲遊客的青睞。

Agoda 台灣總經理柴季珊表示：「台灣持續受到英國、德國等成熟歐洲市場青睞，同時克羅埃西亞、比利時等新興市場的旅遊熱度也快速提升，顯示台灣正吸引愈來愈多元的歐洲旅客。此外，我們也很高興看到更多旅客不再只停留在台北，而是進一步探索高雄、台中等城市，體驗台灣豐富的文化、美食與城市魅力。Agoda將持續協助更多國際旅客輕鬆規劃旅程，也透過與交通部觀光署合作推動的Waves of Wonder台灣夏季節慶計畫，向全球旅客推廣台灣各地的景點、活動、住宿與旅遊體驗，支持台灣觀光永續發展。」

※ 以上數據係根據 Agoda 平台於2026/04/01-06/30期間的住宿搜尋資料，搜尋入住期間為2026/07/01-08/31，並與2025年同期進行比較分析。

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