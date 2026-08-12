全台最潮尋妖路線！北投350元「妖怪護照」免費逛雙館 搜集10妖再嚐限定妖怪餅乾

今夏北投充滿了奇幻氛圍！配合北投文物館盛大開展的「百鬼繚亂—妖怪WORLD」特展，旅客可探索本地古蹟並集章解鎖隱藏妖怪。限量「北投妖怪散策護照」售價350元，包辦入場券與店家優惠，還能參加抽獎，豐富獎品等你來拿！

網美與解謎控必搶！超值「妖怪散策護照」邊玩享折扣 細節感滿分

圖／翻攝北投文物館臉書

購買這次推出的「北投妖怪散策護照」單本售價350元，即直接贈送「北投文物館」與「向陽心苑」各一次免費入場資格，單是門票價值就已回本。此外，持護照走訪北投溫泉鄉，還能享有沿途多家合作店家的專屬消費優惠，讓旅客邊走邊逛、邊吃邊享折扣。

圖／北投文物館官網

集章活動特別邀請嘉義近40年歷史的「精工刻印」老字號職人操刀，將傳統刻印工藝結合當代創意，打造出極具質感的妖怪印章。旅客只要走訪10個指定據點，在護照最後一頁依序蓋上十種顏色的印章，層層疊加後，紙上就會神奇地浮現出一隻「北投限定版妖怪」！甚至還有紫外線燈照射下才會現形的隱藏彩蛋，細節感滿分。

集滿印章直接抽大獎！加賀屋湯券、亞太溫泉屋等你拿

完成十色疊印的玩家千萬別錯過抽獎機會！只要拍下集滿十色印章且流水號清晰的頁面，上傳至線上指定表單，即可參加好禮抽獎。贊助獎項相當豐厚，包含日勝生加賀屋大眾湯券、北投亞太飯店和室湯屋券、新北投車站鐵道紀念品、北投文物館怡然居餐券等豐富的溫泉區好禮，獎項還在持續加碼中。

圖／北投文物館官網

十大妖怪出沒據點一次看！部分妖怪限時「作客」別跑錯

圖／北投文物館官網

全區共有十位妖怪等著大家前往尋訪，相關地點如下：

・豆腐小僧：北投溫泉博物館

・文福茶釜：北投文物館

・天狗：日勝生加賀屋國際溫泉飯店

・貓又：向陽心苑

・小豆洗：新北投車站

・傘妖：北投中心新村

・家鳴：地熱谷庇護工場

・轆轤首：北投亞太飯店

圖／翻攝北投文物館臉書

特別提醒玩家，由於部分館舍正進行整修，開展初期有兩位妖怪暫時移駕鄰居家作客，「河童」：原據點為北投梅庭，9月初梅庭開放前，暫時駐紮於北投溫泉博物館；「九尾狐」原據點為水美溫泉會館，10月初會館開放前，暫時移駕至北投文物館；北投文物館與向陽心苑的印章設置於付費入場區域內，持護照者需先至櫃檯完成核銷蓋章後即可入館尋妖。

百年日式古蹟體驗「百鬼繚亂—妖怪WORLD」展覽

圖／翻攝北投文物館臉書

除了集章遊戲外，北投文物館內正在展出的「百鬼繚亂—妖怪WORLD」特展更是不可錯過的重頭戲。展覽呈現了從古典繪卷到當代視覺中妖怪形象的演變。若想更深入體驗，亦可關注如島內散步等夥伴舉辦的夏日限定導覽散策，一路從溫泉博物館、地熱谷走至北投文物館，並在百年日式木造建築內享用妖怪主題餅乾與精緻下午茶，享受兼具視覺與味覺的夏日奇幻之旅。

圖／翻攝北投文物館臉書

圖／翻攝北投文物館臉書

【北投妖怪散策｜百鬼繚亂—妖怪WORLD】

．活動期間：2026年8月1日 至 2027年2月14日（抽獎上傳截至2027年2月28日）

．護照售價：350元

．護照販售地點：北投文物館、北投中心新村、新北投車站、北投溫泉博物館、地熱谷小舖

．活動網頁：https://beitoumuseum.org.tw/press/event/222

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