2026國旅補助攻略｜平日住宿「最高折3200元」、26家遊樂園免費玩！申請方式與限制一次看

想趁平日安排國內小旅行的人可以先筆記。交通部觀光署規劃推出「平日國旅優惠」方案，內容涵蓋住宿補助、壽星加碼、主題樂園優惠、Taiwan PASS交通套票以及企業旅遊獎勵等五大措施。相關預算仍待立法院審議，最快可望於2026年9月啟動，實際上路時間與申請方式仍以交通部觀光署正式公告為準。

圖／取自交通部觀光署臉書粉絲團

平日住宿補助最高2000元

依目前公開規劃，補助將鎖定週日至週四的平日住宿。入住合作合法旅宿時，第1晚可折抵800元，若連續入住第2晚，再加碼1,200元，兩晚合計最高可省2,000元。

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壽星中籤再加1200元

觀光署另規劃生日住宿優惠，每月抽出1,000名當月壽星，每人提供1,200元住宿金。若同時符合平日住宿補助資格，最高可享3,200元住宿優惠。

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26家合作遊樂園免費入園

平日入住合法旅宿後，憑住宿發票可於入住當天或隔天免費進入指定合作主題樂園一次，等於住宿行程再多一個免費景點。

合作樂園共26家，包括北部的六福村、小人國、野柳海洋世界、西湖渡假村；中部的麗寶樂園、九族文化村、劍湖山世界、杉林溪；南部的義大世界、頑皮世界、小墾丁渡假村；東部的遠雄海洋公園、綠舞莊園、怡園渡假村等。

Taiwan PASS交通4折或住宿金1500元

針對自由行旅客，Taiwan PASS也納入補助規劃。平日可選擇交通票券4折優惠，或每房每晚1,500元住宿抵用金，兩種方案擇一使用，各限量2萬套。

企業旅遊補助最高2萬元

30人以上企業員工旅遊，安排至少2天1夜行程（例假日不得超過1天），每家公司可申請1團、最高補助2萬元；旅行社則可申請每團1萬元行銷獎勵金，每家最多10團。

怎麼申請？目前官網尚未開放

目前官方申請平台仍在建置中，觀光署尚未公布正式登錄網站。依目前公開方向，未來可望採線上登錄方式辦理，符合資格者再依公告流程使用補助。觀光署也提醒，現階段若出現宣稱「已可申請」或「搶先登錄」的網站，都不是正式管道，應提高警覺。

地方加碼優惠同步進行

除了中央方案，地方政府也陸續推出住宿優惠。台南至10月31日提供平日買一送一、連住3晚第3晚免費及發票抽獎；屏東住宿消費滿1,000元可參加月月抽；台東連住同一旅宿5晚以上每房現折2,500元；高雄補助旅行社組團搭高雄直飛馬祖航線；新北則推出「上山下海E宿新北打卡趣」，完成任務可獲最高1,000元新北幣住宿優惠券，另有最高500萬元抽獎機會。

最後提醒，若透過Agoda、Booking.com等國外訂房平台預訂，多數規劃中的中央補助不適用；週五、週六及國定連續假日通常也不列入平日優惠範圍。由於預算約20億元，若經費提前用罄，活動可能提早結束，最新資訊仍須以交通部觀光署公告為準。

圖／取自交通部觀光署臉書粉絲團

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