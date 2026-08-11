免奔花東！陽明山隱藏版「金針花秘境」盛開中 搭公車就到、門票150元全額折抵下午茶

在告別上半年的紫藍色繡球花海後，竹子湖現正迎來一年一度的「金針花季」！快告訴台北人，不必千里迢迢奔波到花東，只要搭上台北市區捷運+公車，就能秒飛宛如仙境的金黃花田，一口氣整理出竹子湖2大絕美金針花農園，快安排一趟夏日放鬆微旅行！

田埂式夢幻花園！150元門票「全額折抵」飲料甜點

圖／翻攝曹家花田香臉書

邊賞花邊悠閒喝下午茶！絕對不能錯過陽明山超夯的賞花聖地「曹家花田香」，園區主打精緻的田埂式金針花海，滿山遍野的金黃花朵在藍天山雲襯托下顯得格外療癒。

圖／翻攝曹家花田香臉書

目前花況已達到7成以上，預計至8月中下旬正是最佳觀賞期，入園門票每人只要150元，最讚的是可以「全額折抵」園區消費，可以換杯現調咖啡、冷飲或是精緻的手工甜點當作下午茶都超划算，120公分以下小朋友還能免費入場，適合全家大小一起遊訪。

1400坪霸氣金黃花毯！竹子湖始祖級賞花秘境

圖／翻攝竹子湖故鄉金針花農園臉書

若是想拍出滿滿包圍感大片，距離曹家花田香3分鐘車程（步行約15分鐘）的竹子湖「故鄉金針花農園」絕對是首選！

圖／翻攝竹子湖故鄉金針花農園臉書

擁有廣達1400坪的超大面積，這裡被譽為竹子湖種植金針花的始祖，盛開時滿山遍野的金黃花海令人驚艷，目前花況已達7至8成。園區門票同樣為每人150元（可折抵50元消費），除了能欣賞壯麗花海，農園餐廳更提供道地的山產風味料理，賞完花直接無縫接軌享用在地美食！

曹家花田香

．地址：臺北市北投區湖田里竹子湖路33-7號

．開放時間：週一至週日 08:00~18:00

竹子湖故鄉金針花農園

．開放時間：週一至週日 08:00~18:00

大眾運輸（捷運+公車）：

-搭乘淡水信義線至「石牌」捷運站，轉乘公車「小8」，至「竹子湖站」下車

-搭乘淡水信義線至「北投」捷運站，轉乘公車「小9」，至「竹子湖站」下車

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