不插電迪士尼「免費入園」！野趣森林「入園免門票」至9月底 平日加開這2天 暢玩「逾450個水陸空遊憩設施」

不插電迪士尼「免費入園」！週年慶特別企劃，野趣森林「免費招待入園」至9月底，暢玩超過450個遊樂設施，開園日與入園時間一次看。

圖／野趣森林粉專

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位於桃園中壢的「野趣森林」擁有超過450個水、陸、空自然無動力設施，被稱作「不插電迪士尼」。即日起至9/30，歡慶週年慶特別祭出「免費入園」霸氣好康，每人現省250元。需注意的是，開園日為每週六、日及國定假日，另加開平日8/11、8/25，開放時間為9:00-17:00。

圖／野趣森林粉專

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「野趣森林」是親子旅遊的人氣景點，可以體驗人力空中飛車與單車鞦韆、巨型人力滾輪與超大彈簧床、水上浮舟與景觀池划船，以及森林吊橋與趣味射箭投射，加上大面積樹蔭和綠意環繞，讓大人小孩都能遠離塵囂、親近戶外。

野趣森林

地址：桃園市中壢區高鐵南路四段（轉內厝六路約200公尺）

開園日期：每週六、日及國定假日，加開平日8/11、8/25

開放時間：9:00-17:00

週年慶免費入園期間：即日起～9/30

電話：03 498 2916

粉絲專頁：https://reurl.cc/yWmzm8

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