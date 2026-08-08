卡娜赫拉驚喜現身！「2026赤科山金針花季」40公頃金色花海閃耀登場 「粉紅兔兔巨大氣球+超狂500樂遊券」快追

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／玉溪農會提供
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粉紅兔兔in赤科山了！ 被譽為東台灣最吸睛的金色盛宴—2026花蓮金針花季正式開跑，今年赤科山更特別邀請到療癒系明星「卡娜赫拉的小動物」夢幻聯動，打造無死角的仙境打卡點！

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亮點一：星級嘉賓空降！粉紅兔兔仙子姿態萌翻金針花海

圖／玉溪農會提供
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想拍出洗版朋友圈的夢幻美照？今年赤科山以「金彩赤科山」為主題，重磅邀請超萌嘉賓「卡娜赫拉的小動物」陪大家度過消暑假期。現場特別設置換上仙子裝扮的「粉紅兔兔巨型氣球」，在黃澄澄的金針花海與湛藍天空映襯下矗立，無論哪個角度拍都能張張出片。花季期間從8月8日起一路盛開至10月11日，預計8月中旬迎來最漂亮的滿開期。

亮點二：樂遊券超佛心折扣！玩樂集章再抽萬元獎金

圖／取自赤科山花季官網
圖／取自赤科山花季官網

來到赤科山不只賞花，還能順便省荷包！主辦單位推出超狂「樂遊券」，只要花費330元就能買到500元折抵額度，消費滿額還能參加「花花有你集章趣」，把限定版可愛海報與精緻刺繡貼帶回家。

圖／玉溪農會提供
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此外，攝影愛好者絕不能錯過「金彩人氣攝影趣」徵件活動，只要上傳赤科山美照並揪友投票，就有機會贏得高額獎金！

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亮點三：一票全包懶人首選！賞花專車一日遊1688元開搶

想輕鬆玩花蓮？玉溪地區農會貼心推出限量「賞花專車一日遊」，特惠價只要1,688元。行程直接包辦當日午餐、DIY特色體驗（如採茶或窯燒金針）以及長達8小時的景點接駁，專車於8/27、9/3與9/10限定開跑，讓遊客免去開車勞頓，專心享受黃金花田的浪漫薰陶，詳情請參考赤科山花季官網

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亮點四：富里三寶齊歡聚！六十石山花況預測與交通管制指引

富里鄉六十石山今年留花面積加碼至35公頃，並由廣受喜愛的在地代言人「富里三寶」（金針花仙子DORA、米寶、福猩）陪遊客同樂。

花季期間人潮眾多，兩大景區均有實施交通疏導：赤科山每日8:00至17:00採單向管制，僅開放9人座以下小客車與機車通行；六十石山則於管制期間實施單向通行（竹田路上、萬寧路下），提醒準備出發的旅客留意路況訊息，安心順暢享受金色盛宴。

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