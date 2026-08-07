看一眼能得七世福報！ 故宮《龍藏經》特展第二檔來了、文博會限定套書7折開賣131萬 網驚：貧窮限制想像

想親眼目睹傳說中「看一眼能得七世福報」的藏傳佛教瑰寶，國立故宮博物院極受歡迎的「《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響」特展第二檔即將盛大登場！為了緩解第一檔擠爆展館的盛況，故宮不僅緊急推出線上預約制與離峰優惠，更在「2026台灣文化創意博覽會」現場拋出震撼彈—原價高達188萬元的複刻套書直接下殺7折！消息一出立刻在社群平台爆紅，引發熱烈討論。

圖／翻攝國立故宮博物院 National Palace Museum臉書

圖／翻攝國立故宮博物院 National Palace Museum臉書

在文化創意博覽會的故宮攤位上，除了展示全新的帆布袋、開瓶器等限定文創小物外，最吸睛的莫過於標價高達131萬6000元的《龍藏經》泥金藏文寫本精裝套書。有民眾在Threads發文透露，原本抱著好奇心問工作人員「這真的有人買嗎？」，沒想到店員笑答：「有啊！而且是買原價，還用現金喔」

貼文一出迅速突破數十萬次瀏覽，不少網友驚呼「貧窮限制了我的想像」、「買回去擺陶朱隱園剛好」，更有內行人透漏，不少大老闆買回去後會專程請高僧開光供奉，甚至有網友分享過往經驗，買家為了留下這套經書，甚至願意在買房時多加百萬元購買。

故宮精品官網指出，《龍藏經》真品為黑底金字，重現難度極高。故宮與出版商共耗費10年時間研究複刻，自2011年起限量發行500套。

整套精裝書共計111冊，包含經文之部108冊、圖像之部2冊與檢索之部1冊，並附典藏證書。經文採用抗氧化防紫外線高品質金色絹印，重現泥金質感；圖像之部則完整收錄756尊諸佛造像。此外，現場購買除了比官網優惠現省56萬元外，隨書還直接贈送6個可自由組合的特製書櫃。

圖／翻攝國立故宮博物院 National Palace Museum臉書

圖／翻攝故宮精品臉書

想一睹真跡還來得及，故宮北部院區的《龍藏經》特展第二檔將於8月8日至11月8日展開。為提升觀展體驗，故宮試辦線上預約機制：

．線上預約與候補：8月6日上午9點起開放線上購票與預約參觀時段；每日另於指定時間發放現場候補卡。

．延長開放與夜間優惠：8月8日至9月13日期間天天開館，開放時間延長至晚間7點。下午4點30分後入館更可享門票8折優惠。

須注意的是，展廳特別規定，展覽期間103與104陳列室全面禁止拍照及錄影，以妥善保護貴重文物。

圖／翻攝國立故宮博物院 National Palace Museum臉書

【2026臺灣文化創意博覽會 品牌商展區】

．展期：2026年8月6日至8月12日

．地點：臺北南港展覽館1館1樓（臺北市南港區經貿二路1號）

．故宮展區：K4島嶼風尚區，編號K4-002

【故宮北院《龍藏經》特展第二檔】預約制

．展期：第二檔8月8日至11月8日

預約網站：https://www.npm.gov.tw/News-Content.aspx?sno=04014602&l=1&idstr=MDEwMDAwMDE=

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