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拿坡里「8塊烤雞199元」！不只福勝亭 三商巧福買1送1、鮮五丼套餐159元起 手刀免費領優惠

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各品牌提供
圖／各品牌提供

拿坡里8塊烤雞199元！不只福勝亭激安週「定食199元」，三商餐飲旗下品牌相繼推出新優惠，像是三商巧福買一送一鮮五丼雙人套餐259元等超值好康，美食小確幸搶先領起來！

⬤ 拿坡里8塊烤雞199元

普羅旺斯烤雞。圖／拿坡里官網
普羅旺斯烤雞。圖／拿坡里官網

即日起至8/20，拿坡里推出「6塊普羅旺斯烤雞+2隻烤雞翅」外帶或內用只要199元，現省321元，相當於約38折的霸氣優惠。烤雞翅部分可選擇普羅旺斯或青花椒口味。

圖／拿坡里提供
圖／拿坡里提供

⬤ 三商巧福66折、買一送一

圖／三商巧福提供
圖／三商巧福提供

三商巧福祭出父親節雙重優惠，有「牛三寶牛肉麵+芝麻牛蒡絲+中杯飲料」特價188元（原價290元），以及點「原汁牛肉麵+現燙青菜+中杯飲料」免費贈「牛肉壽喜飯」的買一送一優惠，整組只要265元。

此優惠自即日起至8/9於三商i美食卡App開放領券，免費領、不扣點還不限張數，兌換期限至8/14。需注意的是，中壢站、西螺南、西螺北、西螺北、南投站、新營南等店不適用。

圖／三商餐飲提供
圖／三商餐飲提供

⬤ 鮮五丼套餐159元起

圖／三商餐飲提供
圖／三商餐飲提供

同樣是免扣點領券，即日起至8/11，至三商i美食卡App免費領券，可享「經典豚丼+芝麻牛蒡絲+杯裝飲料」特價159元（原價235元）、「奶油蘑菇起司雞肉丼+滷豆腐+杯裝飲料」特價159元（原價230元）與「菲力豬排丼系列+招牌牛丼+胡麻花椰菜+杯裝飲料」特價259元（原價399元）等優惠，使用期限至8/19。

圖／三商鮮五丼粉絲頁
圖／三商鮮五丼粉絲頁

* App優惠券領取與使用方式依App說明為準

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