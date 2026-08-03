六福村不只聯名史努比！六福水樂園「免費入園+送香雞排」到年底 這3天生日享「水陸雙樂園免費入園」

六福水樂園免費入園！今夏不只聯名史努比，六福水樂園「1招」換免費入園，再加碼送香雞排，一整個幸福度大爆表！

圖／六福村主題遊樂園官方FB粉絲專頁

六福水樂園攜手史努比推出「SNOOPY夏日祭」盛夏派對，史努比獨家紀念票卡、主題餐點吸引民眾搶購。更有最強好康開跑，即日起至12/31，只要使用「500元運動幣」即可兌換「六福水樂園免費入園」一次，加碼再送「現炸香雞排」一塊，能夠玩完水再吃一口爆汁雞排補充體力，有夠Chill；亦可使用「500元運動幣」享「六福村主題遊樂園免費入園」，最高現省1,400元。

需注意的是，9/5、9/6不適用，欲使用運動幣入場的朋友可要注意囉！

此外，即日起至8/30（9月僅假日，9/5、9/6不對外開放），六福水樂園適用門票優惠如下： ▶︎穿著藍白拖鞋：每人$450 ▶︎露出手臂背心：每人$450 ▶︎桃竹苗鄉親：每人$350 ▶︎午後票13:00後入園：每人$399 ▶︎身分證、民國出生年/月/日有5、8、0任一數字：每人$450

圖／六福村主題遊樂園官方FB粉絲專頁

「SNOOPY 造型咖哩飯限量套餐」於六福村官網開放預購，每日限量販售。圖／六福村主題遊樂園官方FB粉絲專頁

同時，六福村也祭出了父親節優惠，8/8、8/9連續兩天，爸爸本人出示相關身分證件即享「六福村主題遊樂園」免費入園；而8/10六福村生日則再加碼壽星優惠，生日為8/8、8/9、8/10者可享「水陸雙樂園免費入園」，邀請這3天的壽星一同共襄盛舉。

圖／六福村提供

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