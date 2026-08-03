六福村不只聯名史努比！六福水樂園「免費入園+送香雞排」到年底 這3天生日享「水陸雙樂園免費入園」
六福水樂園免費入園！今夏不只聯名史努比，六福水樂園「1招」換免費入園，再加碼送香雞排，一整個幸福度大爆表！
六福水樂園攜手史努比推出「SNOOPY夏日祭」盛夏派對，史努比獨家紀念票卡、主題餐點吸引民眾搶購。更有最強好康開跑，即日起至12/31，只要使用「500元運動幣」即可兌換「六福水樂園免費入園」一次，加碼再送「現炸香雞排」一塊，能夠玩完水再吃一口爆汁雞排補充體力，有夠Chill；亦可使用「500元運動幣」享「六福村主題遊樂園免費入園」，最高現省1,400元。
需注意的是，9/5、9/6不適用，欲使用運動幣入場的朋友可要注意囉！
此外，即日起至8/30（9月僅假日，9/5、9/6不對外開放），六福水樂園適用門票優惠如下：
▶︎穿著藍白拖鞋：每人$450
▶︎露出手臂背心：每人$450
▶︎桃竹苗鄉親：每人$350
▶︎午後票13:00後入園：每人$399
▶︎身分證、民國出生年/月/日有5、8、0任一數字：每人$450
同時，六福村也祭出了父親節優惠，8/8、8/9連續兩天，爸爸本人出示相關身分證件即享「六福村主題遊樂園」免費入園；而8/10六福村生日則再加碼壽星優惠，生日為8/8、8/9、8/10者可享「水陸雙樂園免費入園」，邀請這3天的壽星一同共襄盛舉。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。