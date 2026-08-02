聽新聞
0:00 / 0:00
8月城堡免費入園！佐登妮絲城堡「全面免費入園」再延長 秀證件再免票多玩「歐風莊園」 偽出國一日遊
夢幻城堡免費入園！把握暑假，嘉義大林「2大熱門城堡」免票資訊一次看，「這5地區」民眾秀證件再多玩一歐風莊園，一日遊雙堡、拍好拍滿！
佐登妮絲城堡「8月免費入園」
嘉義大林「佐登妮絲城堡」自4月起祭出免費入園活動，為佐登妮絲集團37週年、佐登妮絲城堡4週年慶生，現在更延長至整個8月「全面免費入園」，活動結束日將另行公告，詳情請見粉專貼文。
「佐登妮絲城堡」坐擁3大全台之最，有全台最高50公尺巴洛克穹頂、14公尺高200公尺長藝術廊道（全台最長）及全台最大40,000平方公尺歐風景觀花園，值得到訪朝聖。
蓋婭莊園8月秀證件免門票
絕美歐風「蓋婭莊園」持續推出地區限定免票活動，8月免費入園對象為身分證設籍台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣或身分證件英文字母開頭D、R、E、S、G者，出示本人證件正本即享入園免門票。
「蓋婭莊園」集結歐風莊園、美食饗宴與選購保養好物等多元特色，現在還攜手新港奉天宮打造期間限定「奉天開運・旺福之境」，能夠體驗祈福、鑽神轎、敲開運鑼，嘉義一日遊直接安排起來。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。