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8月城堡免費入園！佐登妮絲城堡「全面免費入園」再延長 秀證件再免票多玩「歐風莊園」 偽出國一日遊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
佐登妮絲城堡、蓋婭莊園。圖／記者黃于凡攝影、蓋婭莊園提供
佐登妮絲城堡、蓋婭莊園。圖／記者黃于凡攝影、蓋婭莊園提供

夢幻城堡免費入園！把握暑假，嘉義大林「2大熱門城堡」免票資訊一次看，「這5地區」民眾秀證件再多玩一歐風莊園，一日遊雙堡、拍好拍滿！

佐登妮絲城堡「8月免費入園」

以巴洛克風格打造的華麗城堡建築「佐登妮絲城堡」。圖／嘉義縣文化觀光局提供
以巴洛克風格打造的華麗城堡建築「佐登妮絲城堡」。圖／嘉義縣文化觀光局提供

嘉義大林「佐登妮絲城堡」自4月起祭出免費入園活動，為佐登妮絲集團37週年、佐登妮絲城堡4週年慶生，現在更延長至整個8月「全面免費入園」，活動結束日將另行公告，詳情請見粉專貼文。

「佐登妮絲城堡」坐擁3大全台之最，有全台最高50公尺巴洛克穹頂、14公尺高200公尺長藝術廊道（全台最長）及全台最大40,000平方公尺歐風景觀花園，值得到訪朝聖。

圖／佐登妮絲城堡提供
圖／佐登妮絲城堡提供

蓋婭莊園8月秀證件免門票

圖／蓋婭莊園提供
圖／蓋婭莊園提供

絕美歐風「蓋婭莊園」持續推出地區限定免票活動，8月免費入園對象為身分證設籍台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣或身分證件英文字母開頭D、R、E、S、G者，出示本人證件正本即享入園免門票。

「蓋婭莊園」集結歐風莊園、美食饗宴與選購保養好物等多元特色，現在還攜手新港奉天宮打造期間限定「奉天開運・旺福之境」，能夠體驗祈福、鑽神轎、敲開運鑼，嘉義一日遊直接安排起來。

香氛記憶庭園。圖／摘自蓋婭莊園官網
香氛記憶庭園。圖／摘自蓋婭莊園官網

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