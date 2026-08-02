8月城堡免費入園！佐登妮絲城堡「全面免費入園」再延長 秀證件再免票多玩「歐風莊園」 偽出國一日遊

「2026淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」即將在8月強勢回歸。這次不只連續三個週末搬出破萬發的震撼高空煙火，更首度導入河上燈光秀與跨界表演，從時尚走秀、原創音樂季到懷舊民歌應有盡有

2026-08-02 12:00