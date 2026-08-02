連3周免費看！ 淡水長達10分鐘「萬發高空煙火」 加碼河上燈光秀、時尚秀　隱藏版第一排卡位攻略一次看

夏天衝一波河畔看煙火！北台灣最受期待的夏日盛會之一「2026淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」即將在8月強勢回歸，不只連續三個週末搬出破萬發的震撼高空煙火，更首度導入河上燈光秀與跨界表演，從時尚走秀、原創音樂季到懷舊民歌應有盡有！

2026淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂。圖／新北市漁業處提供

首度結合河上燈光秀！連3周「萬發花火」璀璨炸空

今年的淡水煙火秀選在8月9日、8月16日以及8月23日連續三個週日盛大登場，每晚8點準時開炸10分鐘！新北市漁業處透露，今年每場都祭出超過1萬發煙火，以12吋高空尺玉彈搭配中低空煙火交織，更首度重磅結合「河上燈光秀」，點亮淡水河畔與周邊橋樑夜景，帶來視覺與聽覺的雙重震撼體驗。

2026淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂。圖／新北市漁業處提供

3大主題夜接力！跨界時尚、七夕浪漫、懷舊民歌不間斷

三場煙火各自搭配專屬主題與藝文盛事！8月9日首場以「海港暮夏」拉開序幕，以金藍紫色系煙火打造絢麗海港夜，當天還特別跨界結合「北海岸時尚藝術季」，由知名設計師潘怡良團隊帶來海洋主題走秀；8月16日適逢七夕前夕，主打浪漫「七夕星鏈」，除了有心形與銀河煙火點綴夜空，更聯手「新北市河海音樂季」邀請在地原創樂團炸翻現場；8月23日壓軸場則以磅礴的「世界之夜」登場，搭配溫馨的民歌演唱會，在經典歌聲中為夏日盛會劃下完美句點。活動期間周邊還有特色市集，讓你從下午一路逛到夜晚！

2026淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂。圖／新北市漁業處提供

2026淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂。圖／新北市漁業處提供

內行人賞煙火攻略！卡位「隱藏版第一排」避開人潮

想找最佳觀賞視角？除了漁人碼頭木棧道、情人橋及福容大飯店等主會場「第一排」熱區外，內行人建議考慮前往淡水河對岸，像是八里北堤沙灘與八里文化公園都是極佳的隱藏觀賞點，不僅能完美避開主會場部分擁擠人潮，還能將高空煙火、夜間河景與淡江大橋的地標風采一次收進鏡頭裡。

2026淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂。圖／新北市漁業處提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」