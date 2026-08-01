竹北海岸新地標！Villa級「聽海天台」升級 夜間變身「夢幻發光豎琴」浪漫爆表
竹北人氣景點「新月沙灣」迎來震撼大翻新！ 竹北市公所砸重金改建老舊設施，將原本廢棄的舊瞭望亭大改造，打造出全台首座充滿質感度假風的濱海觀景平台，白天看海放空、夜晚點燈賞光影，秒升級為新竹最夯打卡聖地！
由竹北市公所與林業及自然保育署共同打造的「新月沙灣聽海天台」，以「海之涯」為概念設計，將原本風化殘破的瞭望台打造成階梯式觀景平台。遊客只要拾級而上，就能以絕佳視角將台灣海峽的壯麗海景、夕陽餘暉與潮汐變化盡收眼底。
到了夜晚點亮燈光後，整座天台在夜色中宛如一座「發光豎琴」，夢幻光影與波光粼粼的海面互相輝映，氛圍感直接拉滿。
周邊設施也全面邁向 Villa 級質感，通往海岸的小徑特別加裝夜間景觀燈，晚上點燈後如月光撒落，演繹出極具情調的「月之廊道」。另一側原本老舊破損的木棧道與舊棚架也經過整理重新亮相，結合階梯式「新月廣場」，讓民眾無論是想坐著吹海風，還是站著聽浪看 sunset 都超舒服。
此外，現場的公廁與淋浴空間也大幅升級，貼心規劃大空間淋浴間、花灑設備、露天沖洗區及等待座椅，讓遊客玩沙踏浪後也能乾爽舒適地回家。
須注意的是，新月沙灣屬限制水域且現場無救生員，僅限玩沙、踏浪與看夕陽，切記注意安全，不可下海游泳！
新月沙灣聽海天台
．地點：新竹縣竹北市崇義里鳳岡路五段155巷68號
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