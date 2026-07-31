高雄「台日大港水果祭」登場！11座日本友好城市跨海應援　MASA、Angela佐藤齊聚高流

高雄夏季活動再添亮點，主打台日友好與水果文化交流的「2026台日大港水果祭」，將於8月1日至2日在高雄流行音樂中心海風廣場與堤岸廊道登場。今年集結11座日本友好城市跨海參與，從地方物產、美食、旅遊資訊到舞台演出、職人料理秀與近百攤水果市集一次登場，打造不用飛日本也能感受濃濃日式夏祭氛圍的港灣盛典。

圖／高雄市政府提供

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11座日本友好城市跨海齊聚 不用飛日本也能感受地方魅力

今年水果祭以台日交流為主軸，邀集熊本縣、熊本市、青森縣陸奧市、新潟縣佐渡市、福岡縣北九州市、靜岡縣沼津市、三重縣、沖繩縣、千葉縣、秋田縣及茨城縣笠間市等11座日本城市參與，帶來各地特色農產、伴手禮、文化展示與旅遊情報，讓民眾在高雄就能一次認識日本地方城市風土與觀光魅力。

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其中，茨城縣笠間市將與台灣百年糕餅品牌陳允寶泉合作，推出結合笠間栗子與台灣糕點工藝的限定甜點，現場還將限量販售現擠栗子蒙布朗，並於8月2日下午舉辦笠間栗子主題舞台活動，成為今年最受矚目的跨國合作亮點之一。

百攤水果市集、限定甜點與日本人氣品牌快閃

活動現場規劃近百個市集攤位，集結台日產地直送水果、日系甜點、特色果香美食、冰品與果飲，從鮮果、雪花冰、甜甜圈到創意料理一路吃遍台日夏季水果風味。

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多個日本人氣品牌也將期間限定快閃，包括來自日本鳥取、近年話題度極高的生甜甜圈品牌 Truffle Donut，以及以水果雪花冰聞名的冰塔 Being Top。此外，風靡全球的療癒系公仔 Sonny Angel 也將設置快閃攤位，吸引收藏迷朝聖。

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MASA水果料理秀、Angela佐藤挑戰賽 舞台演出同步登場

除了市集美食，水果祭也安排豐富舞台內容。擁有超過400萬訂閱的日籍人氣主廚MASA 山下勝將親臨高雄，帶來限定水果料理示範與互動教學；日本大胃王Angela佐藤也將與 Iku老師合作挑戰鮮果極速完食，讓民眾近距離感受日本綜藝式互動魅力。

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音樂演出方面，滅火器 Fire EX.、芒果醬 Mango Jump、Guiba 與東京中央線等台日人氣樂團將輪番開唱，搭配港灣夕陽與海風景致，營造濃厚夏日祭典氛圍。

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青農講座、闖關遊戲同步推出 打造高雄夏日旅遊亮點

活動期間還將舉辦青農品牌創業分享、台灣農業創新講座及水果主題闖關遊戲，讓旅客除了品嚐美食，也能深入認識台灣水果產業與青年創業故事。

「2026台日大港水果祭」將於8月1日至2日每日14:00至21:00，在高雄流行音樂中心海風廣場與堤岸廊道舉行。從台灣鮮果、日本地方城市、美食、音樂到文化交流，今年夏天不妨安排一趟高雄港灣之旅，在海風與水果香中感受最具代表性的台日友好夏日祭典。

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