暑假出遊這樣玩！盛夏臺東必訪經典秘境 拍照留座標還有機會拿獎金　「臺東百拍．鏡入座標」徵件至 8 月 23 日 邀全民用鏡頭收藏臺東之美

鹿野高台。 圖／臺東縣政府 提供

隨著暑假進入後半段，不少家庭與旅人紛紛把握假期走訪東臺灣，享受山海景致與慢旅行步調。盛夏的臺東，不僅有滿滿的藍天碧海，更有許多令人流連忘返的經典景點。想要規劃一趟兼具視覺震撼與深度文化感的高感光旅程，以下三處盛夏必訪的經典座標絕對不能錯過：

1.鹿野高台：夢幻熱氣球繽紛爭豔

每年夏天的重頭戲！仰望色彩繽紛的巨型熱氣球在湛藍天空與綠意草坪間緩緩升空，俯瞰整個花東縱谷，無論是清晨曙光還是傍晚夕陽，都是令人屏息的經典畫面。

2.三仙台與東海岸：感受太平洋曙光之美

三仙台是東海岸最具代表性的自然景觀之一，由離岸小島、海蝕地形及壯闊太平洋景觀共同構成迷人的海岸風貌。漫步周邊海岸，近距離感受火山集塊岩與海蝕地景的震撼。沿著台 11 線前行，夢幻漸層的蒂芬妮藍海在陽光下閃耀，是捕捉東臺灣海洋美學的絕佳位置。

3. 多良車站與南迴鐵道：全臺最美海岸鐵道風景

緊鄰太平洋的南迴鐵路線上，當列車自山洞穿出、疾駛於蔚藍海天一色的背景前，那抹紅色欄杆與湛藍海水的對比，完美定格了最具臺東慢活意象的鐵道風光。

三仙台。 圖／臺東縣政府 提供

除了上述熱門打卡點，深入臺東16鄉鎮市，無論是池上隨風搖曳的稻浪、知本的森林秘境、太麻里的山海景致，或是充滿熱情汗水與傳承溫度的部落慶典，每一處角落都蘊藏著豐富的人文脈絡與生活故事。

多良車站。 圖／臺東縣政府 提供

不只留下記錄，更讓你的美照變成「旅行指引」

旅行的精彩，不只存在於目的地，更藏在沿途每一個令人駐足的瞬間。由臺東縣政府主辦的「臺東百拍．鏡入座標」照片徵選活動目前正熱烈徵件中。不同於一般攝影比賽，本次徵件特別結合照片與 GPS 座標資訊，希望蒐集全臺旅人的獨家視角，共同建立一座兼具地理資訊與觀光價值的「攝影座標資料庫」，讓你的照片成為帶領未來旅人探索臺東秘境的指南針。

花東縱谷景色。 圖／臺東縣政府 提供

活動祭出總獎金新臺幣 25 萬元、高達 100 個獲獎名額！凡於 2025 年 1 月 1 日至 2026 年 8 月 23 日期間於臺東縣境內拍攝之作品（含自然地景、人文脈絡、慢活日常），均可透過線上輕鬆投稿。

主辦單位也特別提醒，本次徵件中，純人物特寫或無法定位座標之空拍照片不在受理之列。徵件時間截至 2026 年 8 月 23 日止，快翻翻相機裡過去一年半來在臺東留下的美麗畫面，或是把握暑假最後幾週規劃一趟臺東山海之旅，線上投稿搶獎金，用一張照片，成為帶領更多人認識臺東的起點！

「臺東百拍．鏡入座標」官方網站： https://taitungphoto.org.tw/

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