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淡水看海秘境+1！ 金色水岸1.7公里「觀海長堤自行車道」追逐270度夕陽、開放時間全攻略

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
淡水金色水岸觀海長堤自行車道啟用。圖／新北市高灘處提供
淡水金色水岸觀海長堤自行車道啟用。圖／新北市高灘處提供

淡水全新秘境打卡點+1！新北市政府打造的金色水岸觀海長堤自行車道正式開放，全長1.7公里的鋼構高架車道，擺脫過去混凝土牆遮蔽視野的困擾，讓大家能以高角度飽覽無敵海景與夕陽，絕對是近期北台灣最Chill的看海新據點！

淡水金色水岸觀海長堤自行車道啟用。圖／新北市高灘處提供
淡水金色水岸觀海長堤自行車道啟用。圖／新北市高灘處提供

新北市高灘處特別投入約2億元預算進行大改造，以「海稜一線」為設計核心，打造出淨寬3 公尺的全新鋼構高架車道。讓民眾不論是騎著YouBike，或是沿著步道散步，都能完全無視障礙物，直接把淡水河口與綿延海岸線盡收眼底。

淡水金色水岸觀海長堤自行車道啟用。圖／新北市高灘處提供
淡水金色水岸觀海長堤自行車道啟用。圖／新北市高灘處提供

沿線特別規劃休憩空間，包含設有海景座椅的「澄藍觀海平台」，特別設置了號稱「新北市第一排」的海景專屬座椅，以及車道轉角處擁有 270 度的無敵環景視野。傍晚夕陽餘暉灑在海面上，隨手一拍都是質感大片，成為拍照迷打卡天堂！

淡水金色水岸觀海長堤自行車道啟用。圖／新北市高灘處提供
淡水金色水岸觀海長堤自行車道啟用。圖／新北市高灘處提供

大眾運輸方面，搭乘淡海輕軌藍海線至「台北海洋大學站」步行約 10 分鐘即可到達；或至「沙崙站」租借 YouBike 順著河濱車道騎過來。公車可搭「紅37」至海上皇宮站，或「紅38」、「881」至台北海洋科技大學站。

淡水金色水岸觀海長堤自行車道啟用。圖／新北市高灘處提供
淡水金色水岸觀海長堤自行車道啟用。圖／新北市高灘處提供

需要特別提醒的是，由於該路段部位於海岸特定管制區內，車道有時間限制，每日開放時間為06:00至19:00，想要來捕捉金黃日落的朋友，記得提早規劃好行程與離場時間喔！

新北市高灘處指出，為單車族提供更完美串聯的北海岸騎行環境，這次開放的「海堤段」只是整個優化計畫的一環，「淡水金色水岸自行車道優化工程」規劃將關渡、竹圍、紅樹林、沙崙及海堤等5大路段（全長約11公里）進行全面升級。目前關渡段與海堤段已率先開放，竹圍段預計今年8月完工，全線目標於2027年正式完工。

新北市淡水金色水岸自行車道優化工程持續推進。圖／新北市高灘處提供
新北市淡水金色水岸自行車道優化工程持續推進。圖／新北市高灘處提供

新北市淡水金色水岸自行車道優化工程持續推進。圖／新北市高灘處提供
新北市淡水金色水岸自行車道優化工程持續推進。圖／新北市高灘處提供

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