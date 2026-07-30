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日韓機票殺很大！ 樂桃「單程1580元起」12:00開搶、虎航世界老虎日促銷「最低1199元起」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
樂桃、虎航機票促銷開跑。圖／樂桃航空、聯合報系資料照
樂桃、虎航機票促銷開跑。圖／樂桃航空、聯合報系資料照

秋冬出國玩樂計畫提早卡位！搶攻下半年出國旅遊商機，兩大超人氣價航空同步發動甜甜價攻勢。無論是想去沖繩避暑、到關西賞楓，還是想奔向東南亞享受陽光假期，這次的促銷票價簡直比國內搭高鐵還划算，小資族手刀設好鬧鐘開搶！

●樂桃航空「輕鬆飛！」限時促銷：日本線單程1580元起

樂桃航空。圖／聯合報系資料照
樂桃航空。圖／聯合報系資料照

樂桃航空推出「輕鬆飛！樂享限時促銷」活動，開賣時間鎖定於7月30日中午12:00正式開搶，一路搶購至8月2日晚間23:59止。這次適用搭乘的出發日期相當親民，涵蓋2026年8月4日至12月24日，幾乎包辦了整個秋季賞楓與初冬微旅行的最佳時段。

搶票時只要在官網搜尋對應日期，看見票價標示「SALE」標籤即代表仍有促銷機位，手速快就能輕鬆下訂！

樂桃一口氣開出台北、高雄出發的7大黃金航線，單程未稅優惠票價如下：

．台北－沖繩 / 沖繩－台北： 單程 1,580 元起

．台北－大阪 / 高雄－大阪： 單程 1,780 元起

．大阪－台北 / 大阪－高雄： 單程 1,780 元起

．東京－台北： 單程 2,490 元起

●台灣虎航「世界老虎日」快閃：四國航線單程1199元起

台灣虎航。聯合報系資料照片
台灣虎航。聯合報系資料照片

慶祝「世界老虎日」，台灣虎航祭出全航線狂歡甜甜價！促銷活動即日起一路開放搶票至7月30日晚間23:59截止，範圍橫跨台灣人最愛的日、韓、泰、越四大旅遊勝地，單程未稅票價超值！

虎航這次除了給足票價折扣，更結合公益活動，活動期間官網每售出一張機票就會提撥10元捐予荒野保護協會，讓旅客在買到便宜機票的同時也能順便做公益。

．韓國航線： 單程未稅 1,199 元起（最超值）

．日本航線： 單程未稅 1,599 元起

．越南航線： 單程未稅 1,799 元起

．泰國航線： 單程未稅 2,899 元起

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