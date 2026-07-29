熊本7.1強震驚魂！台灣旅行團「近2000人全平安」 想退費取消「關鍵規定」一次看

日本九州發生芮氏規模 7.1 強震，讓不少剛好人在當地或是準備出發的台灣旅客捏了一把冷汗！這場強震到底會不會衝擊接下來的旅遊行程？如果現在怕怕的想要退費取消，到底能不能拿到錢？幫大家打包彙整各大旅行社的第一線回覆與觀光署退費規範！

航班維持正常出發！各大旅行社彈性調整行程

阿蘇熊本機場表示，7月29日原則上恢復正常運作，但部分航班仍可能取消或調整。 美聯社

日本熊本發生強震後，許多計畫造訪九州的民眾相當關心飛航狀況。目前台北飛往熊本的航班均維持正常營運，各大旅行社的赴日旅行團多數將照常出發。由於主要受災區域落在八代港一帶，平常一般團客較少前往，因此對於主流九州行程影響非常有限。

觀光景點方面，熱門行程多數並未受到重大災情影響，各大設施也陸續進行檢修，只要安全無虞就會重新開放。旅行社業者強調，隨團領隊會隨時掌握當地狀況，若遇突發突發事件或交通受阻，將第一時間彈性微調路線，以旅客安全為最高原則。

逾千名台灣團客全數平安！各大旅行社回報現況

地震發生後，台灣各大旅行社隨即啟動動態清查，確認在九州當地的團客情況！

-可樂旅遊： 九州地區共有 18 團、476 名旅客，全數確認平安。

-雄獅旅遊： 當地超過 400 名旅客與領隊均安全無虞。

-東南旅遊： 九州及鄰近地區約 600 名旅客與領隊一切平安，行程暫未受影響。

-五福旅遊： 21 團共 278 名旅客全數聯繫上，密切掌握後續動向。

-旅天下：福岡與長崎共 2 團約 70 名團員均安全。

自由行訂購平台也同步給出應變方案：

-Klook： 針對指定受影響日期的訂單，將協助辦理全額退款；非指定日期的訂單，則可依個別商品規定申請延期或退款。

-KKday： 考量部分地區交通與安全，已預先調整或取消部分熊本、宮崎及高千穗相關行程，並主動聯繫受影響旅客提供免費改期、取消或更換行程服務。

-易遊網：若訂單已收到航班取消通知且全程未使用機票，可申請全額退款。已部分使用的機票，可申請免手續費退款，可退金額依航空公司審核為主，易遊網不另收取服務費。

觀光署也補充，目前並未接獲任何台灣旅行團遭受災情影響或受困的通報。

想取消行程怎麼退費？退款規定與手續費計算方式

許多民眾關心「如果因為害怕餘震想取消行程，該怎麼辦？」 旅遊業者表示，外交部目前並未針對熊本發布禁止旅遊的警示。在旅行社評估行程能正常進行的前提下，若旅客因個人心理因素選擇取消，將適用《國外旅遊定型化契約》第 13 條規範，視為個人因素解約。

退費流程將扣除行政規費（如簽證等）與已產生的必要費用後，依照離出發日期的遠近，按比例收取賠償金：

-出發日前 31 天以前取消： 賠償團費 10%

-出發日前 21 至 30 天內取消： 賠償團費 20%

-出發日前 2 至 20 天內取消： 賠償團費 30%

-出發日前 1 天取消： 賠償團費 50%

出發當天取消或未到： 賠償團費 100%

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