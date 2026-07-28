免費賞花勝地！高溫也擋不住 全台最大玫瑰花園「浪漫花牆」繼續開 免費入園、朝聖「古典花園與多色蔓玫」

夏日免費賞花勝地！炎炎夏日也能賞玫瑰，到全台最大「玫瑰花園」打卡浪漫花牆，在高溫下仍有多色玫瑰努力綻放，免費入園、值得在不同時節一訪再訪。

示意圖，非當前花況。圖／雅聞湖濱療癒森林粉專

台南後壁「雅聞湖濱療癒森林」佔地1,5000坪，有全台最大玫瑰花園之稱，擁有脈輪玫瑰花園、法式玫瑰花園、熱帶雨林森林、古典玫瑰花園等4大花園，且為免費入園，是不少人賞玫瑰的首選寶地。

圖／雅聞湖濱療癒森林粉專

日頭赤炎炎，但園區內仍有多色蔓玫堅忍開花，沿著牆面、花架向上攀爬，形成一整片浪漫白色花牆，還有桃紅、粉色和紫紅花色與綠葉相襯，凸顯出撞色的美。

圖／雅聞湖濱療癒森林粉專

雖然與春天相較，花開得沒有那麼盛大，但在高溫下仍可看到蔓玫努力盛開的美，每個角落都可能藏有不一樣的花景，能夠自由取景找到屬於自己的獨家畫面，定格自己專屬的夏日花園景緻。

圖／雅聞湖濱療癒森林粉專

特別一提的是，由於夏日氣溫高，建議避開中午時段前往，可攜帶遮陽傘、帽子和防曬用品，在賞花的同時也避免中暑與熱傷害。

* 因花況受氣候影響，需依現場為準。

圖／雅聞湖濱療癒森林粉專

雅聞湖濱療癒森林

地址：台南市後壁區上茄苳里12-66號

營業時間：8:30-17:00

門票：免費入園

電話：(06) 688-2888

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