絕美海景房＋首創膠囊旅館！ 白沙屯拱天宮飯店級「第二香客大樓」完工亮相 雙棟可達800人

進香再也不怕沒地方住！每逢香客徒步進香總是一房難求的苗栗通霄白沙屯拱天宮，廟方耗時3年多、斥資5.2億元打造出「第二香客大樓」終於迎來正式落成，不僅軟硬體媲美商務飯店，還推出全台首創的「宗教景觀膠囊旅館」，部分房型甚至能直擊無敵落日海景，讓信眾直呼「比飯店還狂！」

砸5.2億打造！4層樓雙棟可塞800人

白沙屯拱天宮第二香客大樓落成。圖／苗栗縣政府提供

為了紓解每逢進香季爆滿的住宿人潮，白沙屯拱天宮興建4層樓高的「第二香客大樓」（分A、B棟），大幅擴增住宿量能至近800人，有效緩解過往一床難求的窘境。

開箱飯店級設施！無敵海景＋免治馬桶

特定房型一邊向海可擁海景、欣賞落日餘暉，另一邊面山可以看山景。圖／苗栗縣政府提供

全館規劃共82間套房，包含有二人房（26床）、4人房（30床）、6人房（26床）及5間團體大通舖，每床皆附專用充電座與可上鎖置物櫃；衛浴採乾濕分離與獨立廁所，並全館配備免治馬桶。最讚的是部分房型坐擁「海景第一排」，躺在床上就能遠眺通霄絕美落日！

團體香客大通舖。圖／苗栗縣政府提供

全台首創！科技感「宗教膠囊旅館」

除了常規套房，館內最大亮點莫過於全台唯一的「宗教景觀膠囊旅館」，融合媽祖意象打造54個床位，兼具隱密性與質感的科技感，專為背包客與獨自參拜的信眾設計。

打造全台唯一宗教景觀膠囊旅館。圖／苗栗縣政府提供

此外，廟方特別與育達科技大學餐旅經營系合作，導入專業飯店管理流程。近期將率先進行內部試營運，待步上正軌後，將對外公布訂房規範與收費標準！

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