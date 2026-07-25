跑步也能免費吃「整盒甜甜圈」！EATDONUT推「Run for DONUT」跑者兌換挑戰，活動1次看

喜歡跑步又愛吃甜點的民眾有新玩法！台北松江南京甜甜圈店 EATDONUT 推出期間限定「Run for DONUT」活動，邀請跑者用運動換取生甜甜圈，從3.6公里路線到10K配速挑戰，跑完就能把甜甜圈帶回家，為台北跑步行程增添趣味。

圖／取自EATDONUTig粉絲團

3.6公里換生甜甜圈 10K挑戰再升級送整盒

活動自7月24日至8月8日舉行，跑者只要完成指定的3.6公里露營車圖案路線，並於24小時內出示手機或手錶紀錄，即可兌換「生甜甜圈」乙顆；若完成10公里、配速快於每公里6分鐘（不限路線），則可兌換生甜甜圈乙盒，適合喜歡挑戰自我、也想和朋友一起跑步的民眾。

圖／取自EATDONUTig粉絲團

活動路線以松江南京站周邊為主，3.6公里路線從江公園出發，途經南京東路二段、四平公園及四平商圈，最後返回起點。店家也提醒，部分路段紅綠燈較多，跑步時需留意交通安全。

圖／取自EATDONUTig粉絲團

每日限量30顆 跑完記得把握兌換時間

完成挑戰後，須於週一至週六11:30至19:30前到店兌換，週日公休；每人每日限兌換乙次，每日限量30顆，送完為止。若週六晚上完成挑戰，則可順延至隔週一兌換。

圖／取自EATDONUTig粉絲團

EATDONUT位於台北市中山區長春路172號、麥當勞後方廣場，營業時間為11:30至19:30。跑者前往時也可利用松江南京站周邊路線，完成「先跑步、再吃甜甜圈」的夏日城市小旅行。

圖／取自EATDONUTig粉絲團

圖／取自EATDONUTig粉絲團

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