快訊

NBA／詹姆斯為何不和柯瑞聯手？勇士記者：西區有雷霆、馬刺

世足賽／不是去美國和梅西聯手！40歲維德角門神轉戰智利豪門

跑步也能免費吃「整盒甜甜圈」！EATDONUT推「Run for DONUT」跑者兌換挑戰，活動1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／取自EATDONUTig粉絲團
圖／取自EATDONUTig粉絲團

喜歡跑步又愛吃甜點的民眾有新玩法！台北松江南京甜甜圈店 EATDONUT 推出期間限定「Run for DONUT」活動，邀請跑者用運動換取生甜甜圈，從3.6公里路線到10K配速挑戰，跑完就能把甜甜圈帶回家，為台北跑步行程增添趣味。

圖／取自EATDONUTig粉絲團
圖／取自EATDONUTig粉絲團

3.6公里換生甜甜圈　10K挑戰再升級送整盒

活動自7月24日至8月8日舉行，跑者只要完成指定的3.6公里露營車圖案路線，並於24小時內出示手機或手錶紀錄，即可兌換「生甜甜圈」乙顆；若完成10公里、配速快於每公里6分鐘（不限路線），則可兌換生甜甜圈乙盒，適合喜歡挑戰自我、也想和朋友一起跑步的民眾。

圖／取自EATDONUTig粉絲團
圖／取自EATDONUTig粉絲團

活動路線以松江南京站周邊為主，3.6公里路線從江公園出發，途經南京東路二段、四平公園及四平商圈，最後返回起點。店家也提醒，部分路段紅綠燈較多，跑步時需留意交通安全。

圖／取自EATDONUTig粉絲團
圖／取自EATDONUTig粉絲團

每日限量30顆　跑完記得把握兌換時間

完成挑戰後，須於週一至週六11:30至19:30前到店兌換，週日公休；每人每日限兌換乙次，每日限量30顆，送完為止。若週六晚上完成挑戰，則可順延至隔週一兌換。

圖／取自EATDONUTig粉絲團
圖／取自EATDONUTig粉絲團

EATDONUT位於台北市中山區長春路172號、麥當勞後方廣場，營業時間為11:30至19:30。跑者前往時也可利用松江南京站周邊路線，完成「先跑步、再吃甜甜圈」的夏日城市小旅行。

圖／取自EATDONUTig粉絲團
圖／取自EATDONUTig粉絲團

圖／取自EATDONUTig粉絲團
圖／取自EATDONUTig粉絲團

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

甜甜圈

相關新聞

跑步也能免費吃「整盒甜甜圈」！EATDONUT推「Run for DONUT」跑者兌換挑戰，活動1次看

EATDONUT推出「Run for DONUT」活動，跑者只需完成3.6公里或10公里挑戰，即可兌換生甜甜圈。活動於7月24日至8月8日舉行，每日限量30顆，促進健康與美食結合。

蜘蛛人「荷蘭弟」現身！ 2026「大稻埕夏日節」20分鐘「煙火x 無人機」燈光秀一定要卡位

「2026大稻埕夏日節」將於7月25日至8月15日登場，開幕日及闭幕日的20分鐘「煙火×無人機」燈光秀將由蜘蛛人主題演出，吸引民眾提前卡位。整個活動還有主題煙火、互動裝置，並設置熱門藝人音樂活動，打造城市旅行新體驗。

台北藝術展│「Not Alone－與你相伴」用童趣色彩描繪陪伴力

若藝術是一封寫給世界的信，那麼《Not Alone－與你相伴》更像一句安靜卻真誠的問候。印尼藝術家印德拉・多迪以充滿童趣的角色、動物與文字符號，將生活中的情感片段化作畫布上的故事，讓觀眾在欣賞作品時，也重新感受到陪伴與理解所帶來的力量。

迪卡儂門市地點有玄機？他揭「1套路」超強 網讚：很聰明

迪卡儂選擇在運動中心和球場附近展店，引發網友熱烈討論，指出這樣的策略刺激消費者購買慾望。許多運動愛好者在打完球後，往往會進店購物。該品牌近期還推出台全品類的「首選價」，降低運動入門門檻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。