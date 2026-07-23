全台首座AI智慧百貨來了！ 1.3萬坪大直新地標「華城匯」明年登場 7/25起美堤河濱嘉年華搶先免費玩

大直商圈將迎萬坪新地標！ 重電大廠華城電機租下前大直ATT大樓，打造全台首家主打能源與 AI科技的智慧百貨「華城匯」，預計2027年第二季亮相。預告迎接新商場，業者於7月25日至8月2日，搶先在美堤河濱公園推出《光啟城市夏日嘉年華》，邀民眾同樂免費體驗！

萬坪綠洲系商場 主打 AI 互動與電動車友善。圖／華城匯提供

●綠洲系AI百貨大直登場 近萬坪場域鎖定未來生活

由重電龍頭華城電機旗下子公司投資打造的「華城匯」，將落腳於捷運劍南路站附近的敬業三路（原大直ATT大樓）。全館總樓地板面積達13,000坪，其中1樓至6樓為近7,900坪的商業購物空間。

最吸睛的是，場域內特別規劃了776坪的戶外綠地廣場，試圖在繁華的市中心營造出舒心的綠洲休憩感。館內更導入銷售式與互動式AI系統，結合會員與CRM服務，讓顧客在逛街時也能體驗到科技互動與五感藝術。

萬坪綠洲系商場 主打 AI 互動與電動車友善。圖／華城匯提供

萬坪綠洲系商場 主打 AI 互動與電動車友善。圖／華城匯提供

●7/25起一連9天！美堤河濱公園「夏日嘉年華」免費玩

為了讓大家提早感受未來商場的魅力，「華城匯」於7月25日至8月2日每日15：00 至21：00，在台北大直美堤河濱公園舉辦《光啟城市夏日嘉年華》。現場設置了靈感來自北極光的「Aurora 極光互動貨櫃屋」，民眾只要闖關成功就有機會獲得限量野餐露營好禮；活動期間完成華城匯會員註冊，還可參加夢幻大獎抽獎，把Nintendo Switch 2、Dyson 吹風機與 AirPods Pro 3 等好禮帶回家！

靈感來自北極光的「Aurora 極光互動貨櫃屋」。圖／華城匯提供

圖／華城匯提供

●週末限定親子同樂！大型充氣迷宮、草地星空電影院

暑假帶小孩放電必看！嘉年華首個週末，現場將限時推出「迷宮樂園」，打造大型充氣迷宮、城堡與滑梯，讓小朋友免費暢玩。

晚間19：00則接力上演「星空電影院」，7月25日播映經典動畫《馴龍高手》、7月26日則放映話題大作《荒野機器人》，適合全家大小攜帶野餐墊坐在草地上享受浪漫夏夜。此外，現場每日也提供「小小賽車手」兒童電動車體驗（採 Accupass 線上預約，體驗價150 元/15分鐘），讓小朋友化身帥氣賽車手！

7/25起一連 9 天！美堤公園「夏日嘉年華」免費玩。圖／華城匯提供

7/25起一連 9 天！美堤公園「夏日嘉年華」免費玩。圖／華城匯提供

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