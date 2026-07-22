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九族文化村「免費入園」！40週年慶「全民半價」限時3天 免費再贈日月潭纜車票 入園優惠一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／九族文化村提供、日月潭國家風景區管理處提供
圖／九族文化村提供、日月潭國家風景區管理處提供

九族文化村免費入園」！九族文化村40週年慶，推出限時3天「全民半價」，還有7月壽星入園優惠，把握門票好康一同暢玩為九族慶生。

圖／九族文化村提供
圖／九族文化村提供

九族文化村迎接40週年慶，7/25至7/27一連三天「全民半價」，入園門票只要550元，且免費附贈日月潭纜車票；7/27當日壽星更直接「免費入園」，現省1,100元，7月當月壽星則享半價550元（免費附贈日月潭纜車票）。

日月潭纜車串接伊達邵和九族文化村，纜車上可一覽日月潭的米其林三星級湖景。圖／日月潭國家風景區管理處提供
日月潭纜車串接伊達邵和九族文化村，纜車上可一覽日月潭的米其林三星級湖景。圖／日月潭國家風景區管理處提供

另外，即日起至8/31，也有全民優惠價880元、博幼550元的門票優惠（免費附贈日月潭纜車票）；7/28至7/30，原住民免費入園；而8/1至8/31則有新住民／外籍移工半價550元入園優惠，並附日月潭纜車票。部分優惠需出示本人證件方可享有優惠票價。

圖／九族文化村提供
圖／九族文化村提供

除了門票優惠外，九族文化村更安排了慶生活動，精彩的「排灣族婚禮遊行」會在360度環繞山谷湖上劇院「榮葉湖水劇場」震撼登場，還有部落主題區全新風貌，10多項部落文化體驗值得探索揭密。詳細活動日程安排請見官網

圖／九族文化村提供
圖／九族文化村提供

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免費入園 週年慶 九族文化村 日月潭 纜車

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