暑假放電首選！ 嘉義全新「2500坪水陸樂園」一票到底、不限時暢玩整天　45米高空滑水道+氣墊城堡一次收

酷暑來襲，萌娃電力滿格快來看！嘉義全新熱門親子景點「好想兔海洋探險島」推出7-8月期間限定「來嘉Chill一夏水樂園」，打造全台首座2500坪水陸雙享天堂，主打「一票到底、不限時暢玩」，讓全家從早到晚放電不間斷！

圖／好想兔海洋探險島提供

7米高「45公尺巨型滑水道」！飆速水花超消暑

圖／好想兔海洋探險島提供

戶外戲水區重頭戲！高7公尺、長45公尺的「城市滑水道」俯衝而下超刺激，還有大型氣墊城堡與專屬「寶寶戲水區」，大小朋友都能盡情戲水消暑。

圖／好想兔海洋探險島提供

涼爽冷氣吹到飽！室內六大主題館「水陸雙玩」

圖／好想兔海洋探險島提供

玩累了隨時進室內避暑！園區備有冷氣空調與六大主題館，包含超大繽紛球池、立體迷宮與扮裝區。不限時一票到底，戶外玩水、室內避暑輕鬆無縫切換。現場更攜手「Mr.WISH」與國慶伴手禮品牌「奮起福米餅」，隨時補充美味元氣！

好想兔水陸雙樂園限時推出，自即日起至8/31享票價優待，雙園合一自上午10:00-13:00入園：兒童票13歲以下(含)：298元、成人票：274元、兒童博愛票(需出示手冊)：199元、博愛成人及65歲以上敬老票：187元；下午13:00-18:00入園：兒童票13歲以下(含)：348元、成人票：324元、兒童博愛票(需出示手冊)：249元、博愛成人及65歲以上敬老票：237元。即早入場即早暢玩，一票到底超消暑！

【好想兔海洋探險島】

地址：嘉義縣太保市故宮大道809號

時間： 10:00 - 19:00

詳情見Facebook： 好想兔海洋探險島

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