暑假放電首選！ 嘉義全新「2500坪水陸樂園」一票到底、不限時暢玩整天 45米高空滑水道+氣墊城堡一次收
酷暑來襲，萌娃電力滿格快來看！嘉義全新熱門親子景點「好想兔海洋探險島」推出7-8月期間限定「來嘉Chill一夏水樂園」，打造全台首座2500坪水陸雙享天堂，主打「一票到底、不限時暢玩」，讓全家從早到晚放電不間斷！
7米高「45公尺巨型滑水道」！飆速水花超消暑
戶外戲水區重頭戲！高7公尺、長45公尺的「城市滑水道」俯衝而下超刺激，還有大型氣墊城堡與專屬「寶寶戲水區」，大小朋友都能盡情戲水消暑。
涼爽冷氣吹到飽！室內六大主題館「水陸雙玩」
玩累了隨時進室內避暑！園區備有冷氣空調與六大主題館，包含超大繽紛球池、立體迷宮與扮裝區。不限時一票到底，戶外玩水、室內避暑輕鬆無縫切換。現場更攜手「Mr.WISH」與國慶伴手禮品牌「奮起福米餅」，隨時補充美味元氣！
好想兔水陸雙樂園限時推出，自即日起至8/31享票價優待，雙園合一自上午10:00-13:00入園：兒童票13歲以下(含)：298元、成人票：274元、兒童博愛票(需出示手冊)：199元、博愛成人及65歲以上敬老票：187元；下午13:00-18:00入園：兒童票13歲以下(含)：348元、成人票：324元、兒童博愛票(需出示手冊)：249元、博愛成人及65歲以上敬老票：237元。即早入場即早暢玩，一票到底超消暑！
【好想兔海洋探險島】
地址：嘉義縣太保市故宮大道809號
時間： 10:00 - 19:00
詳情見Facebook： 好想兔海洋探險島
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。