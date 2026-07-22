身分證有「9」快看！暑假衝南投九九峰園區「兒童搭氦氣球免費、送燒肉兒童餐」 再抽北海道 Villa

暑假玩樂衝一波！今年3月啟用的薰衣草森林「南投九九峰園區」特別推出暑期限定「探索SUMMER」重磅活動，針對親子家庭與在地鄉親大方送好康。從體驗全台唯一的森林繫留式氦氣球、浪漫旋轉木馬，到免費享用精緻兒童餐，還有消費滿999元可抽取北海道雙人Villa住宿等大獎！

▶親子放電暢遊券搭配成人點餐 氦氣球、旋轉木馬與兒童餐免費拿

圖／薰衣草森林提供

今年園區打造了超值的親子同樂方案，只要為12歲以下兒童購買199 元的「暢遊票」，並由一位成人購買指定全票及主題餐廳餐點，小朋友就能享有多項限定雙重設施免費搭，包含：免費體驗全台獨家的「繫留式氦氣球」（限制年齡為 4–12 歲）以及夢幻「旋轉木馬」。

圖／薰衣草森林提供

另還有主題兒童餐免費吃，享用「香草餐桌」或「GIO就燒肉」提供的免費兒童餐乙份，選擇燒肉餐點還隨餐附贈香氣誘人的薰衣草冰淇淋，一次滿足視覺與味蕾。

▶單日消費滿額 爽抽北海道雙人 Villa 住宿

為了讓遊客有吃又有拿，園區即日起至9月30日止舉辦消費滿額抽獎，只要在園區內當日累積消費滿999元，即有機會抽中價值不菲的「緩慢北海道 白樺庵Villa三天兩夜」雙人住宿券（限量3組）。想要感受漫步北海道的浪漫風情，不妨把握這次消費抽獎的難得機會！

圖／薰衣草森林提供

▶7/31前「身分證對對碰」送搭乘券 前99名再拿香草茶

除了整個暑假的常態活動外，7月16日至7月31日期間更推出限定回饋：

．早鳥入園禮： 每日入園的前 99 位幸運遊客，即可獲贈特製「香草茶」乙包。

．南投縣民專屬禮： 只要姓名中含有「薰、衣、草、森、林、九、峰」任一字，或是身分證字號中含有數字「9」，出示相應證件即可免費領取「旋轉木馬搭乘券」乙張（每日限量99名）。

圖／薰衣草森林提供

【薰衣草森林 南投九九峰園區】

．地址： 南投縣草屯鎮藝術路258號

．營業：10:00-18:00

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