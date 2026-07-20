親水新地標！台北最新「跨河景觀橋」啟用了 不只「天際之眼」觀景台、夜間光雕 還能「近距離感受飛機起降」
親水新地標！基隆河畔「民權大橋景觀橋」今(20)日正式啟用，因獨特的橢圓形觀景平台設計而有「天際之眼」的美譽，同時導入「夜間光雕」，為夜景增添浪漫氛圍。
「民權大橋景觀橋」由原先的交通維持便橋轉型成「跨河景觀橋」，得以從橋上欣賞基隆河山湖環繞的自然景緻，還能近距離感受飛機起降，成為攝影愛好者的新興拍攝點。在強化市區與河濱綠地的通行便利的同時，實踐全民共享舒適水岸生活的願景。
民權大橋景觀橋主體採用「輕量化鋼結構設計」，使橋體呈現流暢線條，並與後方麥帥一橋、麥帥二橋交織出層次分明的城市天際線；而橋面寬闊的觀景平台讓民眾能從高空俯瞰，捕捉基隆河畔的落日餘暉，亦能遠眺內湖科技園區的繁榮夜景。
除此之外，景觀橋導入創新「夜間光雕」設計，呼應基隆河兩岸之照明，隨著時間或節慶不同而變換色彩，化身夜拍的絕佳場景。不只在外觀上著墨，景觀橋啟用後也串聯了松山側的觀山河濱公園、內湖側的彩虹河濱公園，邀請市民們一同開箱水岸城市的新樣貌。
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