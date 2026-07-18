根本直通太平洋！台東爆紅「隱藏版下坡道」美到窒息 夢幻華源藍交通攻略、導航一次看

沒看過夏天的東海岸，真的不算過過夏天！近期在社群平台上出現一處爆紅的台東隱藏版秘境，憑藉著一條彷彿能「直通太平洋」的筆直下坡道，瘋狂洗版IG。道路的盡頭就是整片無邊際的漸層「華源藍」，搭配南迴最美麗的海岸弧線，浪漫指數直接破表！

圖／IG@molly888666授權

視線盡頭就是太平洋！這條筆直延伸的下坡道，就是近期網路討論度爆表的台東網美秘境。站在高處順著車道望過去，視覺延伸的終點沒有盡頭，只有藍得不可思議的無邊際大海與南迴美麗的海岸弧線。

只要站在高處往下眺望，真的會讓人產生一種「直接走向太平洋」的浪漫錯覺，這片療癒的漸層色調，絕對是夏天最美好的模樣，快把這個超仙的看海景點收進口袋名單吧！

隱藏版秘境怎麼去？想要捕捉這張宛如電影劇照的夢幻美照，地點就位於台東的「秀山產業道路」。計畫前往的旅客，建議直接在手機地圖導航設定搜尋「華源海灣海景」，就能順利找到這條通往無敵海景的夢幻大道。

圖／IG@molly888666授權

旅遊小叮嚀！

由於通往秘境的產業道路路幅較為狹窄，為了讓旅程更順暢，幾點交通建議事項請注意，若騎機車前來： 機動性最高、相對最輕鬆，比較沒有會車壓力。若是開車前來： 因為路幅較小，千萬要放慢速度！如果遇到對向來車，請多一點禮讓與耐心，為了美景同時也要力求安全第一！

圖／IG@molly888666授權

台東秀山產業道路（華源海灣海景）

．位置座標：Google導航直接搜尋「華源海灣海景」

．貼心提醒： 道路狹窄，請注意會車安全，並隨手帶走垃圾，共同維護秘境美景。

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