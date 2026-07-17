首創不計時、拍照第一！ 2026「史努比路跑」超狂亮點懶人包 1699元打包潮流帽、「會轉圈獎牌」細節萌翻
史努比迷準備暴動！繼去年萬人塞爆現場，2026全台唯一官方授權「史努比路跑（SNOOPY RUN）」將於今年12月療癒回歸。今年不僅有主角SNOOPY坐鎮，還聯手人氣王呆萌兄弟「歐拉夫（OLAF）」在北、中、高三地巡迴。活動主打「拍照第一、不計名次」，完全免訓練，最適合冬季揪伴一起美拍洗版IG！
●主打散步也能完賽！北中高三場「美拍路線」
今年特別挑選開闊好拍的戶外場地，里程僅 3.5K～4K，走完全程也沒問題。現場更首度曝光巨型「史努比抱抱獎盃氣偶」與超萌打卡拱門，讓你從起點一路拍到終點。
．【台北場】 12/06（日）｜新北微風運河｜3.5K
．【台中場】 12/12（六）｜台中中央球場｜3.5K
．【高雄場】 12/20（日）｜高雄時代大道｜4K
●CP值爆表！1699元直接打包「潮流穿搭物資包」
報名費只要 1,699 元，就能獲得整組可直接穿搭出門的豪華物資包！內含：質感全棉短T、美式復古棒球帽、日系隨身包、多功能方巾，實用度直接拉滿。現場還能加購「OLAF絨毛飲料提袋」、「雙飲手把保溫杯」及「療癒OLAF抱枕毯」等多款超生火周邊。
●首創「中軸旋轉」完賽獎牌 早鳥還送非賣品手機夾片
今年最狂亮點就是首度亮相的「旋轉紀念獎牌」！打破傳統設計，只要手指輕輕一撥，史努比就會在獎牌中央開心地轉圈圈，搭配精緻掛繩，潮流感爆表，極具收藏價值。
活動將於 2026年7月17日（五）中午12:00 正式開放報名。只要在首日（7/17）23:59 前完成報名與繳費，就能自動獲得非賣品「OLAF手機掛繩夾片組」抽獎資格（每場500名，共1500個名額），粉絲快設好鬧鐘手刀搶一波！
．報名傳送門： Norns官方線上報名網站
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