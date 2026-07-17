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人氣小恐龍JOGUMAN快閃全台！ CACO cafe 5門市變身「檸檬果園」流沙韓式糖餅超燒、咖啡杯小恐龍療癒限定開搶

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／CACO cafe、夢時代提供
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恐龍迷尖叫！台韓兩地爆紅的幽默綠色小恐龍「JOGUMAN」這回帶上鮮黃檸檬陪你消暑，由人氣餐飲 CACO cafe 宣佈與「JOGUMAN」展開跨界聯名，全台 5 間門市大變身，一秒化作夏日風情萬種的「檸檬果園」。

圖／CACO cafe提供
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免費拍爆！全台 5 門市化身鮮黃檸檬果園

圖／夢時代提供
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CACO cafe Ｘ JOGUMAN快閃推出「檸檬果園午後時光」聯名主題店，自即日起至 2026 年 9 月 15 日療癒登場。包含台北東區、台中漢神洲際、台南小西門、台南南紡及高雄夢時代等全台 5 大門市，處處可見手拿檸檬的小恐龍蹤跡，從門口到店內角落都是免費拍到手軟的超 Q 佈景，隨手一拍都是 IG 爆紅美照！

圖／夢時代提供
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圖／CACO cafe提供
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冰火交融！現烤「蘋果雞蛋糕」、「韓式糖餅」消暑必吃

圖／夢時代提供
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CACO cafe門市研發多款結合茶香與現烤點心的夏日限定菜單，「蘋果雞蛋糕」：現烤外酥內軟，搭配特製酸甜蘋果醬，果香濃郁；道地「韓式糖餅」： 裹滿焦糖、肉桂與堅果，推薦升級搭配霜淇淋，享受冰熱交融的極致口感；「香草冰淇淋檸檬烏龍茶」：以清爽檸檬與甘醇烏龍茶結合，頂端再漂浮整球滑順的香草冰淇淋，讓吃貨們朝聖吃一波！

圖／夢時代提供
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圖／CACO cafe提供
圖／CACO cafe提供

療癒陪伴的「JOGUMAN經典恐龍造型抱枕」與把角色塞進咖啡杯的超萌吊飾等周邊商品皆為限量供應，活動期間更推出兩波限量的滿額加價購活動想收集全套的恐龍粉，趕緊調好鬧鐘準時出發！

．第一波（即日起至8月2日）： 單筆消費滿 699 元，即可以 119 元加購「迷你購物袋鑰匙圈」，把經典購物袋一秒縮小掛上身。

．第二波（8月3日至9月15日）： 單筆消費滿 999 元，則可以 189 元加購兼具收納大容量與實用美感的「日常手提包」。

圖／夢時代提供
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