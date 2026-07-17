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「2026天母啤酒節」7月18日登場！精釀啤酒、德州BBQ、關島美食一次吃，啤酒迷夏日週末來天母放鬆

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／取自有趣市集臉書粉絲專頁
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夏天就是要喝杯冰啤酒、吃點香噴噴的烤肉！2026天母啤酒節將於7月18日至19日登場，連續兩天在天母運動公園打造夏日微醺聚會，從日本麒麟一番搾、臺虎精釀限定生啤，到德州煙燻BBQ、炭火燒鳥與印度香料料理，還有關島觀光局帶來的查莫洛文化體驗，讓民眾不用出國，也能在台北天母來一趟吃喝玩樂的小旅行。

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2026天母啤酒節日期、地點一次看

今年天母啤酒節活動時間為7月18日、19日14:00至22:00，地點位於天母運動公園，主打「啤酒×美食×音樂×夏日氛圍」，適合朋友相約、下班小聚，或安排一趟台北週末美食行程。現場除了各式啤酒與餐飲攤位，也準備互動活動與限定周邊，讓逛市集不只是喝一杯，更能一路吃、一路玩。

圖／取自有趣市集臉書粉絲專頁
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日本麒麟一番搾登場　零糖質啤酒也能輕鬆喝

啤酒攤位中，日本麒麟一番搾以嚴選第一道麥汁、100%麥芽釀造為特色，除了經典一番搾，也推出零糖質啤酒選擇，透過獨家製法去除糖質，同時保留麥芽香氣與啤酒風味。

圖／取自有趣市集臉書粉絲專頁
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另外，「一番居家酒場」活動也同步進行至9月10日，消費者購買一番搾系列後，可憑發票至KIRIN官網登錄集點，有機會兌換或抽取居酒屋風格實用好物，把夏日微醺氣氛延續到家中。

臺虎精釀6款限定生啤　首度亮相「極地特工」

喜歡精釀啤酒的民眾，這次也有不少限定選擇。臺虎精釀將帶來6款夏日限定生啤，其中「極地特工 Arctic Agent」首度亮相，以澳洲風格XPA為基礎，呈現柑橘、百香果、鳳梨等熱帶水果香氣，酒體輕盈、尾韻清爽，很適合炎熱夏日慢慢喝。

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此外，黒砂啤酒「痛並快樂著」以百香果酸賽松啤酒挑戰味蕾，透過乳酸菌、野生酵母與大量新鮮百香果，打造酸爽又帶有熱帶果香的風味；英國Samuel Smith與德國Ayinger艾英格則帶來經典英德啤酒文化，讓啤酒迷一次探索不同釀造風格。

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德州BBQ、炭火燒鳥、印度料理　天母啤酒節美食口袋名單

美食方面，來自美國德州的Dayne’s Texas Barbecue將帶來木柴慢火燻烤的牛胸、香腸與豬五花肉，還有漢堡與限定牛肋排等料理，濃郁煙燻香氣很適合搭配冰啤酒大口享用。

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一鷺炭火燒鳥工房則以日本燒鳥文化為靈感，運用備長炭烤製雞肉、牛舌與和牛料理；番紅花美饌印度餐廳則推出印度香料烤雞捲餅碗，以香料窯烤雞肉搭配烤餅與蔬食，呈現清爽又有層次的異國風味。

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關島觀光局快閃天母　用炭烤美食感受查莫洛文化

現場也有關島觀光局台灣辦事處設攤，透過炭烤、醬香與音樂，帶來查莫洛文化體驗，讓民眾在天母街頭感受南島風情。完成打卡任務還可獲得限量紀念品，順便蒐集關島旅遊資訊，為下一趟海島旅行提前做功課。

2026天母啤酒節活動期間也將推出「酵母君」限定周邊，參加舞台上的「微醺互動挑戰」並完成任務，就有機會把限定紀念品帶回家。想找台北啤酒節、天母美食、夏日市集或週末聚餐行程的民眾，不妨趁著7月18日至19日到天母運動公園，找一杯喜歡的啤酒、配一份大口吃的美食，輕鬆享受夏日週末。

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