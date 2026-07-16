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還能賞繡球花！高家繡球花田「新品種繡球」繼續開 賞花衝「這園區」別撲空 園區調整快筆記

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／高家繡球花田粉專
圖／高家繡球花田粉專

還能賞繡球花！高家繡球花田「新品種」盛開，經過休整後已可入園賞花，但要記得別跑錯園區以免撲空喔！

示意圖，非近日花況照。圖／高家繡球花田粉專
示意圖，非近日花況照。圖／高家繡球花田粉專

經過巴威颱風後休整，高家繡球花田第三園區開放中，之前錯過繡球賞花期的朋友，現在能入園觀賞老闆培育的新品種「冰淇淋繡球」，有別於常見的花型，錐形繡球更具有特殊識別度，不論是初次造訪還是再回訪都值得安排一遊。

圖／高家繡球花田粉專
圖／高家繡球花田粉專

需注意的是，目前第二園區休園整理中，賞花請前往位於萬里的第三園區，另原水車寮第一園區也已全數移至第三園區，喜愛繡球花的粉絲可要筆記好囉（目前僅有水尾第2園區及萬里第3園區）！

示意圖，圖為第二園區圓錐形繡球花。圖／高家繡球花田粉專
示意圖，圖為第二園區圓錐形繡球花。圖／高家繡球花田粉專

入園收費部分，一般票每人200元、身高90-150cm學童票每人150元，都可折抵消費100元；愛心票每人100元 （與1位陪同者）但無折抵消費；未滿3歲免費入園，相關入園規定依業者公告為準。

* 因花況受氣候影響，實際花況依現場為主。

高家繡球花田 第三園區

地址：新北市萬里區大坪路32-6號

營業時間：8:00-18:00

粉絲專頁：https://www.facebook.com/kao.Hydrangea

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