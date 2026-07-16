連嗨3周末免費看！ 台南七股鹽山變身「最美天空樂園」 3大主題風箏海底總動員、飛天太空人超療癒

親子暑假衝一波！ 最吸睛的天空派對即將在台南熱烈引爆，台南指標性景點「七股鹽山」今年再度攜手巨型造型風箏，打造夏日限定的「七股鹽山風箏嘉年華」，連續3個周末嗨翻，最美天空樂園邀大家來一起欣賞！

「七股鹽山風箏嘉年華」將於 7 月 18 日至 8 月 2 日期間的每個周末限定登場。每日活動從上午 11:00 的試飛體驗開始，一直到下午 17:00 展演結束，保證讓大家拍好拍滿。

連嗨3個週末！三大奇幻主題「海、陸、空」輪番炸裂

● 首波主打「海的呼喚」（7/18、7/19）：天空瞬間化作深邃海洋，巨大的鯨魚、威風的虎鯨以及搖曳的水母飄浮空中，彷彿把大尺寸的「海底總動員」直接搬上藍天。

圖／亞洲國際風箏聯合會

圖／亞洲國際風箏聯合會

圖／亞洲國際風箏聯合會

● 第二波「太空冒險」（7/25、7/26）：邀請大家一起飛向宇宙！巨大的太空人、火箭和神秘飛碟將接力升空，科技感與童趣感直接在藍天交織。

圖／亞洲國際風箏聯合會

圖／亞洲國際風箏聯合會

圖／亞洲國際風箏聯合會

● 壓軸登場「寵物派對」（8/1、8/2）：超療癒的萌寵與各種可愛動物造型風箏大集合，絕對會讓現場的小朋友與毛孩控們尖叫不斷。

圖／亞洲國際風箏聯合會

圖／亞洲國際風箏聯合會

欣賞這場超大型風箏展演完全免費！遊客只需支付園區既有的停車清潔費，就能順便暢玩園區內的各項遊憩設施、爬鹽山攻頂。還有加碼好康，把握機會前往主辦單位粉絲團指定分享任務，就機會帶走 獎品「亞洲國際風箏聯合會悠遊卡」、「七股鹽山限定鹽皂」的限定好禮！

七股鹽山限定鹽皂。圖／翻攝Asian Kite Forum 亞洲國際風箏聯合會臉書

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