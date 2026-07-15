週末衝高雄吃冰！ 限時2天「2026大港閱冰」狂嗑50家神級名店 蔗片冰、枝仔冰一次滿足 加碼粉絲專屬「禮冰券」

夏日就是要大口吃冰！高雄年度最大規模的消暑盛會「2026大港閱冰」即將在 7 月 18 日、19 日於哈瑪星強勢回歸。不僅一口氣網羅全台超過 50 家神級冰品與排隊美食，恰逢本週末適逢韓國天團 EXO 在高雄巨蛋開唱，主辦單位更加碼祭出粉絲專屬的「禮冰」福利！

圖／高雄市政府觀旅局

50家話題冰店與異國美食一次網羅

圖／高雄市政府觀旅局

今年邁入第五屆的「大港閱冰」，地點特別選在充滿百年歷史氛圍的捷運哈瑪星站旁「新濱．駅前」。這兩天的嘉年華簡直是甜點控的天堂！不管是想吃在地老字號的「枝仔冰城」、打卡名店「冰塔」的綿密雪花冰，還是極具特色的「禾苑蔗片冰」與主打小農天然風味的「蘭園小天使」，現場都有。

如果想來點異國風情，馬來西亞風味的「大馬日常」、沁涼解渴的「MAMA泰奶」或是日系的「撒花日本刨冰」也能一次滿足。除了爆款冰品，現場還有手作輕食、旗津烤小卷以及水蜜桃氣泡飲等鹹食與飲品，絕對讓你大飽口福。

圖／高雄市政府觀旅局

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吃冰還能漫步百年街區 祭出EXO愛麗專屬福利

吃飽喝足後，旅客還能報名參加充滿深度的「哈瑪星走讀小旅行」或是趣味十足的「冰品路跑」，一邊漫步舊街區一邊消耗熱量。此外，現場也將舉辦「最佳人氣冰品獎」票選，只要動動手指填寫問卷，就有機會拿到限量「禮冰券」，直接用優惠下架你最愛的那碗冰！

圖／高雄市政府觀旅局

週末恰逢韓國人氣男團 EXO 攻蛋開唱，高雄市觀光局為了招待遠道而來的海內外歌迷，特別規劃了超暖心的追星福利！只要憑藉 EXO 的演唱會門票，就能到大港閱冰服務台兌換限量「禮冰券」，用優惠下架你最愛的那碗冰！

2026 大港閱冰－冰品市集嘉年華

．日期及時間：7/18（六）、7/19（日）15:00～20:00

．交通：捷運橘線哈瑪星站、或輕軌哈瑪星站

圖／高雄市政府觀旅局

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