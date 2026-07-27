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台灣、日本4輛觀光列車推薦！鐵道迷夢幻清單：山嵐號、藍皮解憂號、etSETOra、天地號一次收藏，搭上最美鐵道去旅行

欣傳媒／ 欣傳媒

雄獅旅遊深耕台灣與日本觀光鐵道多年，擅長在旅遊行程中融入當地特色觀光列車，讓旅客除了一般的遊覽車、巴士，更能體驗各具亮點的鐵道列車。精選台、日 4 條夢幻鐵道，透過精心設計的列車空間、與窗外景致呼應的旬味料理，我們都能在鐵軌前行的律動中，重新找回對美學的感知。

1. 台灣｜山嵐號：全景落地窗賞花東縱谷，品味世界冠軍的山海宴私廚料理

台灣人氣觀光列車「山嵐號」。圖片來源｜雄獅旅遊提供
台灣人氣觀光列車「山嵐號」。圖片來源｜雄獅旅遊提供

如果你還不知道台灣的觀光列車變得多厲害，推薦一定要搭乘看看穿梭在花東縱谷間的「山嵐號」。山嵐號車身是清新絕美的黃綠漸層色調，車內還有全台灣首創的「列車共鳴室」香氛體驗，從踏入車廂那一刻起，嗅覺便先被療癒，香香的迷人氣息也散發一股出遊的輕鬆喜悅。每節車廂更至少配有一位管家貼心服務，曾有乘客笑說「管家比男友還好！」

山嵐號車廂。圖片來源｜雄獅旅遊提供
山嵐號車廂。圖片來源｜雄獅旅遊提供

除了視覺具有絕對的吸引力，山嵐號更是一台「美食列車」，特地邀請 2018 年榮獲世界名廚錦標賽雙料金牌的葉志龍主廚親自操刀「山海宴」私廚料理，搭配花蓮玉里青創品牌「九日良田」的玉石造型和菓子，當旅客坐在舒適的絨布沙發座椅上，透過全景落地窗觀賞東里車站外無邊際的綠色稻浪，更一口口珍藏了花蓮的滋味。

山嵐號車上餐食邀請 2018 年榮獲世界名廚錦標賽雙料金牌的葉志龍主廚親自操刀。圖片來源｜雄獅旅遊提供
山嵐號車上餐食邀請 2018 年榮獲世界名廚錦標賽雙料金牌的葉志龍主廚親自操刀。圖片來源｜雄獅旅遊提供
「九日良田」的玉石造型和菓子。圖片來源｜雄獅旅遊提供
「九日良田」的玉石造型和菓子。圖片來源｜雄獅旅遊提供
山嵐號穿梭花東縱谷。圖片來源｜雄獅旅遊提供
山嵐號穿梭花東縱谷。圖片來源｜雄獅旅遊提供

這趟行程中也能感受與土地的深度連結，在「米巴奈餐廳」品嚐道地的原住民美食饗宴；以及來到承載著撒奇萊雅族歷史、親民好走的「撒固兒步道」，呼吸大自然林蔭間的純淨氣息，讓清幽的撒固兒瀑布水聲洗去日常喧囂。

＊山嵐號餐飲菜單將依季節及營運路線進行滾動式調整，實際供應內容仍以當期公告為準。

2. 台灣｜藍皮解憂號：搭乘南迴線復古列車，前往暑假充滿歡笑的活動

南迴線復古列車「藍皮解憂號」。圖片來源｜雄獅旅遊提供
南迴線復古列車「藍皮解憂號」。圖片來源｜雄獅旅遊提供

個性鮮明，完全不輸台灣其他最新觀光列車的「藍皮解憂號」以復古懷舊為最大魅力，正是無數攝影迷等待搶拍的列車。古早味柴油列車披上浪漫的藍色塗裝，載滿爸爸媽媽、爺爺奶奶那一代的年輕回憶，緩緩行駛於沉浸太平洋風光的南迴線路段；當車窗全開，海風徐徐吹進車廂（藍皮解憂號是全台唯一沒有冷氣、只有電風扇的觀光列車！），空氣中飄散著淡淡海味，那是現代空調列車絕對無法取代的特色。

藍皮解憂號以古早味柴油列車進行改裝。圖片來源｜雄獅旅遊提供
藍皮解憂號以古早味柴油列車進行改裝。圖片來源｜雄獅旅遊提供
保留原有特色，藍皮解憂號是沒有冷氣空調，只有電風扇的觀光列車。圖片來源｜雄獅旅遊提供
保留原有特色，藍皮解憂號是沒有冷氣空調，只有電風扇的觀光列車。圖片來源｜雄獅旅遊提供
不妨大開車窗，大口吸嗅海風氣息。圖片來源｜雄獅旅遊提供
不妨大開車窗，大口吸嗅海風氣息。圖片來源｜雄獅旅遊提供

雄獅行程中旅客除了搭乘藍皮解憂號，也將造訪能親近大地的「富里稻草藝術節」，欣賞稻草變身令人眼睛一亮的童趣藝術品；還有每年台東鹿野高台最繽紛的「國際熱氣球嘉年華」，看各式造型的可愛熱汽球冉冉升空，成為天空中最難忘的一幕。而瑞穗星空下的「暮光柚宴」，則由花蓮瑞穗鶴岡村在地農家悉心款待旅人，瑞穗文旦也能化為特色料理，在星光與柚香中，體驗最在地的解憂哲學。

行程造訪台東鹿野高台最繽紛的「國際熱氣球嘉年華」。圖片來源｜雄獅旅遊提供
行程造訪台東鹿野高台最繽紛的「國際熱氣球嘉年華」。圖片來源｜雄獅旅遊提供
瑞穗文旦也能化為特色料理，來場星空下的「暮光柚宴」。圖片來源｜雄獅旅遊提供
瑞穗文旦也能化為特色料理，來場星空下的「暮光柚宴」。圖片來源｜雄獅旅遊提供

3&4. 日本｜etSETOra、天地號：極難訂位雙鐵道，駛進山陰山陽體驗日式藝術美學

來到日本，在山陰山陽這片孕育日本傳統文化的土地上，雄獅打造了一場關於神話與美學的移動壯遊，藉由兩輛預約困難的特色人氣觀光列車，引領旅人走進擁有日本最大注連繩的神聖「出雲大社」、以壯闊海中鳥居聞名的「嚴島神社」，彷彿將旅程串成一幅流動的浮世繪。

「出雲大社」擁有日本最大注連繩，既古老又神聖。圖片來源｜雄獅旅遊提供
「出雲大社」擁有日本最大注連繩，既古老又神聖。圖片來源｜雄獅旅遊提供
「嚴島神社」以壯闊海中鳥居聞名，還有許多鹿群生活在這裡。圖片來源｜雄獅旅遊提供
「嚴島神社」以壯闊海中鳥居聞名，還有許多鹿群生活在這裡。圖片來源｜雄獅旅遊提供

只在假日運行的熱門 JR 西日本觀光列車「etSETOra」名稱藏有趣味，結合了拉丁文與廣島方言，代表著瀨戶內海「許多」且「多元多種」的魅力。車體外觀設計以瀨戶內海的「藍色海岸線」和「白色波浪」為靈感，打造出讓人感受到瀨戶內和平寧靜風景的典雅氛圍。乘車期間，乘客還能在優雅車廂裡享用當地知名和菓子店專門製作的甜點，讓窗外瀨戶內海景與味蕾同步享受。

「etSETOra」只在假日運行，一位難求。圖片來源｜雄獅旅遊提供
「etSETOra」只在假日運行，一位難求。圖片來源｜雄獅旅遊提供
車體外觀設計以瀨戶內海的「藍色海岸線」和「白色波浪」為靈感。圖片來源｜雄獅旅遊提供
車體外觀設計以瀨戶內海的「藍色海岸線」和「白色波浪」為靈感。圖片來源｜雄獅旅遊提供
「etSETOra」車廂。圖片來源｜雄獅旅遊提供
「etSETOra」車廂。圖片來源｜雄獅旅遊提供
「etSETOra」車廂。圖片來源｜雄獅旅遊提供
「etSETOra」車廂。圖片來源｜雄獅旅遊提供

另一輛行走於山陰地區的「天地號」（Ametsuchi）觀光列車以「原生日本」為概念設計，日本人相信神社、日本酒、歌舞伎、相撲等傳統特色文化便是誕生於山陰，因此當旅人搭上踏入天地號，一時之間宛如進入神話之境，車體色彩由宮崎駿動畫美術導演吉田昇操刀，「紺碧色」象徵山陰地方美麗的天空與海洋，飾以金屬質感色彩，展現出神聖氛圍。在緩行的節奏中，窗外壯闊的日本海風景隨著車內提供的地方美食與地酒，編織出一段古老而新鮮的旅行記憶。

天地號（Ametsuchi）觀光列車，以「原生日本」為概念設計。圖片來源｜雄獅旅遊提供
天地號（Ametsuchi）觀光列車，以「原生日本」為概念設計。圖片來源｜雄獅旅遊提供
天地號車廂。圖片來源｜雄獅旅遊提供
天地號車廂。圖片來源｜雄獅旅遊提供
天地號車廂。圖片來源｜雄獅旅遊提供
天地號車廂。圖片來源｜雄獅旅遊提供
天地號車廂車上甜點。圖片來源｜天地號官網
天地號車廂車上甜點。圖片來源｜天地號官網

美學洗禮從鐵軌向外延伸，在這趟旅程中，能與多位建築大師的作品相遇。像是由坂茂設計的「世界最美美術館」⸺下瀨美術館，五彩繽紛的鏡面玻璃貨櫃型藝廊，彷彿瀨戶內海群島般漂浮於水面；步入被譽為「禪與庭的美術館」的神勝寺，在建築師藤森照信所操刀的「松堂」、藝術家名和晃平設計的「洸庭」中感受佛海與禪念的航行。帶來視覺饗宴的，還有米其林綠色指南景點「足立美術館」、「倉敷美觀」地區，不只是蒐集美景，也要將在地的人文溫度納進記憶裡。

下瀨美術館，被封為世界最美美術館。圖片來源｜雄獅旅遊提供
下瀨美術館，被封為世界最美美術館。圖片來源｜雄獅旅遊提供
米其林綠色指南景點「倉敷美觀」地區。圖片來源｜雄獅旅遊提供
米其林綠色指南景點「倉敷美觀」地區。圖片來源｜雄獅旅遊提供

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