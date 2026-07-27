台人赴韓不只追星！最夯海外體驗「釜山」包辦Top3兩席 北海岸成外籍旅客來台最愛

【旅奇傳媒/編輯部報導】現在出國旅遊，不只是決定去哪裡，更重要的是「玩什麼」！數位旅遊平台 Agoda 公布2026年上半年亞洲熱門旅遊體驗排行榜，根據平台活動預訂數據，台灣旅客最愛的海外體驗由「新加坡環球影城」奪冠，韓國釜山則以「 Visit Busan Pass」與「SPALAND 汗蒸幕」一口氣包辦第二、第三名，顯示旅客越來越重視能深入體驗目的地、同時兼顧便利與放鬆的旅行方式。

台灣旅客最愛去新加坡環球影城！旅遊從「踩點」走向「體驗」 Top１／新加坡・新加坡環球影城 Top２／韓國釜山・Visit Busan Pass Top３／韓國釜山・SPALAND 汗蒸幕

「新加坡環球影城」穩居第一名，顯示國際級主題樂園依舊是台灣旅客最愛安排的海外體驗之一，無論是刺激遊樂設施、電影主題園區，或適合親子、情侶與朋友同遊的一日娛樂行程，都持續受到歡迎。

更值得注意的是，釜山一口氣包辦第二、第三名，不僅反映韓國旅遊熱度持續升溫，也展現旅客旅遊方式的轉變，更加重視便利性與放鬆體驗。「Visit Busan Pass」可讓旅客免費暢遊多個熱門景點，並享有交通及購物優惠，大幅提升自由行便利性；而韓國代表性的「SPALAND 汗蒸幕」，則結合天然溫泉、主題桑拿、休憩空間與多元療程，讓旅客在探索城市之餘，也能安排一場療癒放鬆的體驗。Agoda 觀察，現代旅客除了追求在地特色，更希望透過便利的規劃方式，深入感受當地生活。

國際旅客來台最愛山海景觀 台中世界級馬戲躋身前三名 Top１／新北市・北海岸一日遊（九份、野柳） Top２／台北市・台北市立動物園＋貓空纜車 Top３／台中市・天馬幻夢大馬戲

另一方面，Agoda 數據顯示，2026年上半年來台旅客預訂最多的體驗，由「九份、野柳一日遊」奪下冠軍，顯示北台灣壯麗的海岸景觀、山城風情與在地文化，依舊是許多國際旅客認識台灣的第一站。排名第二的「台北市立動物園＋貓空纜車」，則展現台北兼具自然與城市休閒的魅力。旅客可先造訪亞洲規模最大的動物園之一，再搭乘貓空纜車俯瞰山林景致，沿途欣賞台北近郊風光，並在貓空品茗、漫步山城，一次體驗生態、景觀與茶文化。

▲台中「天馬幻夢大馬戲」擠進前三名，顯示國際旅客走出雙北、探索更多城市。 圖：Agoda／提供

值得注意的是，台中市后里的「天馬幻夢大馬戲」擠進前三名，也顯示國際旅客開始走出雙北、探索更多台灣城市。作為台灣少數常駐的世界級馬戲表演，台中「天馬幻夢大馬戲」匯聚來自全球四大洲的馬戲表演者，融合高空特技、極速摩托鋼球與馬術演出，近年已成為中台灣備受國際旅客關注的新興娛樂體驗。

Agoda 台灣總經理柴季珊表示：「現在旅客規劃旅行時，愈來愈不是先決定去哪裡，而是先決定想體驗什麼。對台灣旅客而言，除了新加坡環球影城等經典景點外，城市通票與在地特色體驗等能深入探索目的地的活動，也愈來愈受到歡迎。另一方面，來台旅客依然偏好能展現台灣自然景觀與在地文化的一日遊行程。Agoda 希望透過整合活動、機票與住宿的一站式平台，讓旅客更輕鬆規劃完整旅程。目前 Agoda 也與香港迪士尼樂園建立官方合作，提供多項專屬優惠與旅遊體驗。」

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